Motivul pentru care Jennifer Lopez și Alex Rodriguez nu au început planurile pentru nuntă

Jennifer și Alex au avut o relație de doi ani înainte de logodna de la începutul lunii martie, iar așa cum artista a precizat în emisiunea Cubby & Carolina In The Morning, nu au început să stabilească detaliile nunții: „Doar ce ne-am logodit, iar apoi am început să lucrăm, vom lucra până la sfârșitul anului, deci nu știu când se va întâmpla. Nu am decis dacă o vom strecura când vom avea puțin timp liber sau vom aștepta.”

Așa cum Jennifer a declarat, artista are suficiente atribuții pe care trebuie să le îndeplinească în perioada următoare. Începând cu șapte iunie, J. Lo va pleca într-un turneu de aniversare a 50 de ani, intitulat „It’s My Party”, care se va desfășura pe tot parcursul verii.

„Copiii vor fi cu mine tot timpul. Alex joacă baseball în fiecare duminică seară, deci nu va fi chiar mereu lângă mine. Mi-a spus: „Voi fi, cu siguranță, în seara deschiderii, voi fi, cu siguranță, la închidere, între cele două ne vom descurca”, a explicat Jennifer.

Alex Rodriguez își susține soția chiar și pe platourile de filmare ale noii pelicule în care joacă, „Hustlers”, inspirat din articolul publicat în New York Magazine și devenit viral, care a detaliat povestea reală a unui grup de femei care a atras încrederea unor bărbați de pe Wall Street pentru a-i jefui. Filmul va fi disponibil în cinematografe în 2020, unde le vom vedea în rolurile principale pe Cardi B, Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles și Mercedes Ruehl.

„Este destul de terifiant pentru mine, este un coșmar gândindu-mă să fiu acolo. Mă expun într-un fel, să spunem, emoțional și psihic, așa cum nu am mai fost vreodată într-un film. Am făcut scene de dragoste și multe altele dar nu am fost niciodată pusă în această situație. Pozez în ipostaze sexy, am făcut filmulețe în ipostaze sexy, doar că acum este diferit, este o mentalitate diferită, deci ca și actriță este destul de intimidant„, a spus J. Lo despre rolul ei din film.

Foto: Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK