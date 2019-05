Motivul pentru care Emilia Clarke a refuzat rolul Anastasiei Steel din „Fifty Shades of Grey”

În timpul unui interviu cu The Hollywood Reporter, Emilia Clarke a vorbit despre decizia ei de a nu accepta rolul Anastasiei Steel din „Fifty Shades of Grey” (rolul revenindu-i Dakotei Johnson). Actrița a precizat că motivul principal a fost legat de scenele nud din „Game of Thrones”. „Ei bine, Sam (Taylor-Johnson, regizoarea) este o magiciană. O iubesc și am crezut că viziunea ei este frumoasă. Însă ultima dată când am filmat o scenă nud (în Game of Thrones) a fost acum mult timp, și totuși este singura întrebare pe care o primesc pentru că sunt femeie. Și este foarte enervant, m-am săturat și am obosit, pentru că am făcut-o pentru personaj – nu pentru a-mi vedea un bărbat sânii, pentru numele lui Dumnezeu„, a explicat Emilia.

„Așa că, având în vedere această experiență, a trebuit să refuz. Am filmat doar o secvență și sunt marcată pe viață, așa că eu acceptând acel rol, unde întreg subiectul este despre sex și sexualitate, fiind goală și restul lucrurilor, m-am gândit că în niciun caz nu mă voi implica în mod voluntar într-o situație, iar apoi să nu mai fiu capabilă să privesc pe cineva în ochi și să spun: „Nu, nu-mi poți pune acea întrebare”, a continuat actrița.

Cu toate acestea, Emilia Clarke a afirmat că este mândră de modul în care serialul a portretizat femeile: „Este criticat atât de des și cred că este aiurea pentru că simt că am fost într-un show care a împins feminismul înapoi în eter. Sunt femei absolut incredibile, deci cred că ne descurcăm destul de bine.”

