Motivul pentru care Ducesa de Cambridge părăsește atât de repede spitalul, după nașterea celui de-al treilea copil

Ieri, 23 aprilie, Kate Middleton a adus pe lume un băiețel, iar în pozele făcute pe treptele spitalului St. Mary, aceasta arată perfect. În cazul în care te întrebai cum poate pleca atât de repede din maternitate, avem răspunsul pentru tine.

Ducele și Ducesa de Cambridge au părăsit spitalul alături de micul prinț, iar multe persoane se întreabă cum putea arăta atât de bine Kate și cum a putut pleca atât de repede din maternitate. Potrivit People, Ducesa a petrecut în spital noaptea după nașterea Prințului George în 2013, însă după nașterea Prințesei Charlotte, ea a stat doar 10 ore.

Ei bine, se pare că Regatul Unit are cea mai scurtă spitalizare postpartum, mamele petrecând în spital în medie o zi și jumătate după naștere, acest lucru fiind influențat întotdeauna de starea mamei.

Potrivit The Guardian, „moașele trebuie să se asigure că femeile se simt suficient de bine încât să poată merge acasă.” Dacă o femeie este în regulă din punct de vedere medical, are tot sprijinul postnatal de care are nevoie acasă, un serviciu de moașe bun, atunci nu este nimic special ca o femeie să părăsească spitalul la 5-6 ore de la naștere. Decizia îi aparține mamei și se ia de obicei după o discuție cu medicul acesteia.

Suntem sigure că Ducesa de Cambridge are parte de tot sprijinul necesar la Kensigton Palace, așadar este un lucru firesc ca ea să se întoarcă acasa atât de curând.

