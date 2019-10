Motivul pentru care Blake Lively și Ryan Reynolds nu au dezvăluit nașterea celui de-al treilea copil timp de două luni

Celebrul cuplu nu a dezvăluit până acum numele sau sexul bebelușului și nici nu a făcut vreun comentariu cu privire la noul membru al familiei.

În luna mai Blake Lively a făcut o surpriză tuturor, apariția ei la premiera din New York a filmului soțului ei, „Pokémon Detective Pikachu”, fiind modul perfect de a anunța că este însărcinată pentru a treia oară. Actrița a purtat o rochie galbenă Retrofête, care i-a pus în evidență burtica de gravidă.

Pe toată durata sarcinii, Blake s-a ținut departe de rețelele de socializare unde, de obicei, posta destul de des, și nici nu a mai apărut la alte evenimente mondene.

Cu toate acestea, faptul că cei doi au reușit să ascundă de presă și de fani faptul că au devenit din nou părinți este destul de surprinzător. Însă, se pare că există și un motiv bineîntemeiat pentru care cei doi au decis să nu dezvăluie venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor.

O sursă apropiată celebrului cuplu a dezvăluit pentru publicația US care este acest motiv. „Ei fac tot ceea ce le stă în putință pentru a se asigura de faptul că cei trei copii ai lor vor avea o copilărie normală”.

Într-un interviu acordat în 2016, Blake Lively a făcut dezvăluiri despre modul în care ea și Reyonlds aleg să își educe copiii. „Ryan a avut o copilărie frumoasă, normală și ne dorim ca și copiii noștri să aibă aceeași viață normală pe care am avut-o noi. Nu vrem să le răpim ceea ce noi am avut, pentru că atunci am fi foarte egoiști”.

Blake Lively și Ryan Reynolds mai au împreună două fiice, James, în vârstă de 4 ani și Inez, în vârstă de 2 ani.

Faptul că familia lui Blake și Ryan s-a mărit nu este deloc surprinzător, deoarece în 2016 actrița a declarat că ei își doresc o familie mare. „Sunt unul dintre cei cinci copii. Soțul meu este unul dintre cei patru, așadar suntem în mod oficial o familie mare. Puteți merge pe site-ul nostru și vă vom da o parte din copiii noștri.”

În aceeași perioadă, Blake a declarat pentru o revistă internațională cât de protectoare este când vine vorba intimitatea familiei ei. „Este lucrul pe care îl protejez cel mai mult și lucrul care simt că este cel mai expus atunci când mă simt exploatată”, a spus actrița.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro