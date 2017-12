Motivul pentru care Beyonce isi schimba in fiecare saptamana adresa de e-mail

Ed Sheeran le-a explicat celor de la Entertainment Tonight natura comunicarii lui cu Beyonce, comunicare ce a dus la colaborarea dintre cei doi pentru noua piesa a artistului, „Perfect”.

“Am o adresa de e-mail pe care ii scriu… care, aparent, se schimba in fiecare saptamana, pentru a putea comunica cu Beyonce, a spus cantaretul in varsta de 26 de ani.

“Asa ca i-am trimis cateva e-mail-uri, apoi am vorbit la telefon pentru a pune la punct toate detaliile colaborarii, care este in lucru inca din luna mai.”

Ed Sheeran a dezvaluit ca adevaratul motiv pentru care cantareata pop isi schimba asa de des adresele de e-mail este ca acesta ar face orice pentru a-si proteja intimitatea, chiar daca unele masuri pot parea extreme.

Artistul a spus ca au fost nevoiti sa intarzie putin proiectul in perioada in care cantareata pop i-a nascut pe gemenii Rumi si Sir, in luna iunie.

“Ea a nascut gemenii si din acest motiv am teminat piesa abia in septembrie”, a spus Sheeran.

Text: Madalina Preda

