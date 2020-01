Motivul emoționant pentru care Kobe Bryant alegea să călătorească des cu elicopterul

Lumea sportului, și nu numai, a fost luată prin surprindere de moartea celebrului baschetbalist Kobe Bryant. În urma accidentului de elicopter, au murit șapte persoane, printre care și fiica sportivului, Gianna Bryant, în vârstă de 13 ani.

În anul 2018, în cadrul unui interviu cu Alex Rodriguez pentru The Corp With A-Rod and Big Cat, Kobe a povestit cât de mult înseamnă familia sa pentru el, dar și de ce a ales să meargă cu elicopterul de la casa lui din Orange County până în Los Angeles. „Traficul a început să fie tot mai îngreunat. Stăteam în trafic și am ajuns să pierd diverse activități de la școala copiilor din cauza asta. Acest lucru a continuat și a trebuit să găsesc o cale prin care să mă pot și antrena, să fiu atent la condus și să nu îmi neglijez timpul petrecut cu familia. Și din acest motiv m-am gândit să iau elicopterul și să fiu înapoi la destinație în 15 minute.”

De asemenea, Kobe a mai spus și care era programul său: „Aveam antrenament cu greutăți dimineața, îmi duceam copiii la școală, zburam, munceam în plus, aveam apariții în presă, zburam înapoi, mă întorceam să îmi iau copiii.”

Cu toate că soția lui Kobe, Vanessa, s-a oferit să îi aducă pe copii de la școală, sportivul a vrut să fie el cel care face acest lucru deoarece din cauza campionatelor stătea mai mult timp departe de casă. „Profit de fiecare ocazie pe care o am să îi văd și să îmi petrec timp cu ei, fie și 20 de minute”, a mai declarat Kobe.

Accidentul în care Kobe Bryant a murit a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 10, în Calabasas, California. Kobe Bryant avea 41 de ani și era căsătorit cu Vanessa Bryant. Pe lângă Gianna, fiica sa alături de care călătorea și care și-a pierdut viața, ei mai au trei fete, Natalia în vârstă de 17 ani, Bianka în vârstă de 3 ani și Capri în vârstă de 7 luni.

După moartea sa, mai multe celebrități, printre care Leonardo DiCaprio, Alicia Keys, Lizzo, Dj Khaled, John Legend, Ellen DeGeneres sau Barack Obama i-au adus un ultim omagiu, atât pe rețelele de socializare, cât și la decernarea premiilor Grammy. Conform mai multor surse din anchetă, principalul motiv al producerii accidentului a fost reprezentat de condițiile meteorologice necorespunzătoare normelor minime de zbor.

