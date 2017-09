The Motans lanseaza single-ul “Nota de plata” in colaborare cu INNA

Piesa a fost compusa de Denis Roabes (The Motans), Irina Rimes, INNA, Alexandru Cotoi, Costin Bodea, productie Alexandru Cotoi si Costin Bodea.

Videoclipul piesei “Nota de plata” este regizat de Ionut Trandafir (Trandafilm) cu care The Motans a lucrat la majoritatea videoclipurilor, concept si scenariu Vlaicu Bunduchi si Andrei Botnaru, DoP Bogdan Filip.

“Ideea cu „Nota de plata” mi-a dat-o un coleg de la Global Records si pentru ca mi-a placut, in aceeasi zi, am avut o sesiune impreuna cu Irina Rimes si am hotarat sa o dezvoltam si sa facem din ea o piesa. A trecut ceva timp si ne-a luat un pic de efort tuturor celor care au lucrat la ea pana sa ajungem la varianta finala, dar in schimb, a iesit o piesa care ne place.

Despre colaborarea cu INNA pot spune ca a fost o experienta unica pentru mine. A dat culoare intregii melodii si a facut-o sa sune pur si simplu feeric, as vrea sa ii multumesc pentru implicare, profesionalism.

De asemenea, as vrea sa le spun multumesc Irinei Rimes, lui Alexandru Cotoi si Costin Bodea. E mereu o placere sa lucrez cu acesti oameni. Multumesc echipei de filmari care a lucrat la clip (Trandafilm) si desigur un mare multumesc intregii echipe Global Records”, a declarat The Motans.

“The Motans, un artist cool, talentat, o bucurie sa lucrez cu el, o onoare ca suntem colegi la Global Records. Speram sa va bucurati de “Nota de plata”, a spus INNA.

Cei doi actori din videoclip sunt George Pistereanu, cunoscut publicului din Romania, datorita unor filme precum “Loverboy”, “Eu cand vreau sa fluier, fluier” si Madalina Craiu din “Umbre” sau “Dublu”. Filmarile au avut loc la Tapo in Bucuresti.

De look-ul INNEI, s-au ocupat Make-up and Beauty Studio, Adonis Enache – hair (Endorphin Lab) si RDStyling pentru tinuta, o creatie Seen by Cristina Savulescu.

Prima colaborare The Motans a fost cu Delia pentru piesa “Weekend”, care a cucerit radiourile si televiziunile muzicale, cu peste 21 de milioane de vizualizari pe YouTube.