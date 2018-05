Morgan Freeman a fost acuzat de hărțuire sexuală și comportament indecent

Morgan Freeman a fost acuzat de hărțuire sexuală, ultimul dintr-un lung șir de vedete ale căror demascări au fost prilejuite de fenomenul internațional #MeToo. Informațiile au fost scoasa la lumină de CNN ieri și citează 16 persoane care au colaborat la această investigație.

În primul rând, este vorba de o femeie care a lucrat ca asistentă la “Going in Style”, un film din a cărui distribuție mai fac parte Michael Caine și Alan Arkin. A fost vorba de câteva luni de hărțuire, a spus ea, unul dintre incidentele citate fiind: “încerca repetat să îmi ridice fusta și mă întreba dacă port lenjerie intimă.” Deși actorul nu a reușit niciodată să îi ridice fusta, se pare că tentativele lui au fost oprite de Alan Arkin, care i-a cerut să se oprească. “Morgan s-a panicat și nu a știut ce să spună.”

O altă femeie, care a lucrat la producția “Now You See Me”, a declarat că Morgan Freeman a hărțuit-o atât pe ea, cât și pe asistenta ei. “Făcea comentarii despre corpurile noastre… Știam că dacă se apropie… nu trebuia să purtăm vreo bluză care să ne arate sânii, să nu purtăm nimic care ne-ar pune în evidență fundurile, să nu purtăm haine pe corp.”

Opt dintre persoanele care au vorbit cu reporterii CNN pentru investigația din care a reieșit că Morgan Freeman a fost acuzat de hărțuire sexuală au declarat că au fost martore la acte necorespunzătoare atât pe platourile de filmare, cât și în turneele de promovare sau în cadrul companiei sale de producție, Revelations Entertainment.

Chiar co-autoarea articolului care dezvăluie comportamentele lui Morgan Freeman este una dintre jurnalistele care au fost hărțuite. Ea povestește cum, însărcinată în 6 luni, în timp ce îl intervieva, a fost ținta acestuia. “Doamne, ce mi-aș dori să fiu acolo”, i-ar fi spus actorul uitându-se la ea și refuzând să îi dea drumul la mână. “Ești coaptă.”

Morgan Freeman, acuzat acum de hărțuire sexuală și comportament indecent, este cunoscut pentru rolurile sale din “Driving Miss Daisy”, “The Shawshank Redemption” sau “Million Dollar Baby”.

Imediat după ce Morgan Freeman a fost acuzat de hărțuire sexuală, o companie a înlăturat vocea lui dintr-o campanie publicitară, iar Screen Actors Guild a anunțat că lansează o investigație, mai cu seamă că Freeman primise din partea acestora anul trecut un premiu pentru întreaga carieră.

Iar actorul a dat, și el, o declarație, spunând: “Oricine mă cunoaște sau a lucrat cu mine știe că nu sunt o persoană care ar jigni pe cineva intenționat sau care ar face o persoană să se simtă inconfortabil. Îmi cer scuze celor care nu s-au simțit confortabil sau au simțit că nu sunt respectați – aceasta nu a fost niciodată intenția mea.”

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK