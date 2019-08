Momentul în care Idris Elba și-a dat seama că este celebru

În 2016, actorul de origine britanică Idris Elba a fost co-gazda celebrului eveniment MET Gala, unde a avut ocazia să cunoască și să interacționeze cu numeroase vedete, chiar și cu Beyonce, alături de care a jucat în 2009 în filmul thriller Obsessed.

Idris Elba a vorbit despre celebrul eveniment într-un episod difuzat pe YouTube al emisiunii Hot Ones, găzduită de blogul culinar First We Feast.



„Lady Gaga a venit la mine, Rihanna, Beyoncé, ele au venit la mine și mi-au strâns mâna”, a povestit actorul. „M-am simțit super celebru. Jumătate din cei prezenți acolo nu aveau idee cine sunt. Se uitau la mine întrebându-se cine e acela, realizând că mă cunosc din serialul The Wire și cam atât”.

Cariera lui Idris Elba a început în 1994 în țara sa natală, Marea Britanie, și succesul pe plan internațional l-a cunoscut după ce în 2002 a primit rolul din serialul The Wire, realizat de HBO. În 2009 a jucat alături de Beyonce în filmul Obsessed, având ulterior câteva apariții în serialul The Office.

Rolul din serialul britanic Luther i-a adus un Glob de Aur, iar cariera sa pe marile ecrane a înflorit după ce a primit rolul lui Heimdall din francizele Thor și Avengers, dar și după apariția în filme precum Prometheus, Pacific Rim, Star Trek Beyond, Mandela: Long Walk to Freedom și Beasts of No Nation.

Pe Elba îl poți urmări pe marile ecrane în Fast & Furious: Hobbs & Shaw, dar și în curând într-una dintre cele mai controversate pelicule ale anului, adaptarea pentru marele ecran a celebrului musical Cats.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro