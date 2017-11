Modul in care Angelina Jolie se asigura ca cei 6 copii ai sai nu isi vor face griji pentru ea

Angelina Jolie are sase copii, Maddox (in varsta de 16 ani), Pax (in varsta de 13 ani), Zahara (in varsta de 12 ani), Shiloh (in varsta de 11 ani) si gemenii Vivienne si Knox (in varsta de 9 ani).

Actrita a vorbit de putine ori in trecut despre copiii ei, insa acum, cand acestia au crescut, Angelina a facut mai multe declaratii despre ei. Ba mai mult, Maddox, cel mai mare, a dat primul lui interviu pentru People, vorbind despre felul in care a colaborat cu mama sa: „Am incercat sa ajut cand puteam. Este amuzanta si poti lucra usor cu ea. Este fantastica.”

Declaratia lui Maddox este adorabila, la fel ca lucrurile pe care Angelina le-a zis in ultimul an, o perioada dificila pentru familia ei, dupa divortul de Brad Pitt.

Despre prietenia pe care o are cu copiii ei:

„Ei ma ajuta atat de mult. Suntem cu adevarat uniti. Sunt cei mai buni prieteni pe care i-am avut vreodata. Nimeni in viata mea nu a stat asa langa mine”

De ce iubeste sa fie mama

„Le spun copiilor povesti in fiecare noapte si intotdeauna imi schimb vocea. Nu este nimic care sa ma faca mai fericita decat sa ii distrez pe ei.”

De ce este mandra de copiii ei

„Sunt 6 copii foarte puternici, atenti. Sunt foarte mandra de ei.”

Cum a ramas familia ei unita dupa ce ea si Brad Pitt s-au despartit:

„Noi suntem o familie si vom fi mereu o familie si vom trece peste aceasta perioada si speram sa fim mai puternici. Multi, multi oameni se regasesc in aceasta situatie. Totul, familia mea…noi toti am trecut printr-o perioada dificila. Ma concentrez asupra copiilor…si scopul meu este sa trecem peste asta. Noi suntem si vom fi mereu o familie. Ma straduiesc sa gasesc o cale prin care sa ma asigur ca asta ne facem cumva mai puternici si mai uniti.”

Cum reuseste sa ramana puternica pentru copiii ei:

„Vreau sa ma asigur ca acestia nu isi fac niciodata griji pentru mine. Daca trec prin ceva, ma asigur ca ei stiu ca sunt bine. Ma voi opri si voi face o glume; Vorbesc cu ei. Nu vreau ca ei sa aiba vreodata acea teama secreta si sa aiba grija de mine.”

Cum i-au aratat copiii ei ce inseamna dragostea adevarata:

„Nu am fost niciodata romantica in aceasta privinta. Nu am crezut niciodata in asta, cred, pana cand am avut copii. In momentul in care m-am uitat in ochii lui Maddox la orfelinat, intreaga mea lume s-a schimbat. Si atunci am simtit asta pentru prima data.”

Unde isi vede familia peste 5 ani:

„Peste 5 ani, mi-as dori sa calatoresc in lumea intreaga pentru a-mi vizita copiii, sperand ca ei vor fi fericiti si vor face lucruri interesante si, imi imaginez, in multe colturi ale lumii si ii voi sustine. Prin tot ceea ce fac, sper ca reprezint ceva si ca reprezint un lucru bun pentru copiii mei si ca le arat de ce sunt capabili si cum ar trebui sa fie vazuta lumea. Nu prin prispa vietii de la Hollywood sau a unui anumit stil de viata, ci pur si simplu sa fie in lume si sa aiba un simt bun si sa devina oameni buni.”

