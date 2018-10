Modul adorabil în care George Clooney s-a prezentat la un eveniment, arătându-și aprecierea față de soția lui, Amal

În timp ce George a urcat pe scenă pentru a-i da cuvântul activistei Emma Gonzalez, actorul s-a prezentat spunând „Bună, sunt George. Sunt soțul lui Amal Clooney”. După o mulțime de aplauze și râsete din public, George a adăugat „Oh, știu, știu. Pot citi întreaga încăpere”.

Amal nu a fost prezentă la eveniment (potrivit ET, aceasta a ținut un discurs în Philadelphia), deci este cu atât mai impresionant faptul că George s-a gândit la soția lui și a vrut să-și arate recunoștința pentru munca depusă de ea în lupta pentru drepturile omului.

Nu este prima dată când renumitul cuplu își exprimă dragostea și aprecierea pentru relație în acest fel. În luna iunie a acestui an, Amal a ținut un discurs emoționant în care a vorbit despre George, cu ocazia premierii actorului de către Institutul de Film American cu 2018 Life Achievement Award. Avocata care luptă pentru drepturile omului a vorbit despre momentul în care s-a îndrăgostit de Clooney și despre relația pe care acesta o are cu gemenii lor în vârstă de un an, Ella și Alexander. Cuvintele lui Amal l-au impresionat pe George până la lacrimi.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK