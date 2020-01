Millie Bobby Brown are un nou iubit? 

Actrița Millie Bobby Brown, cunoscută pentru rolul Eleven din serialul Stranger Things, ar fi într-o nouă relație. Noul ei iubit este Joseph Robinson, un jucător de rugby în vârstă de 17 ani.

Imginea cu cei doi a fost postată de către Joseph pe contul lui de Snapchat, iar în acea fotografie el o îmbrățișeasă pe Millie. Descrierea pozei a fost „Ly x”, („Love you”), adică „Te iubesc”, semn că sentimentele dintre cei doi sunt destul de puternice.

Însă, ceea ce au putut remarca fanii actriței este că iubitul ei e fiul celebrului jucător de rugby Jason Robinson. Cu toate că cei doi nu au confirmat încă relația, ei au mai fost surprinși împreună în Maldive în luna noiembrie, alături de alți prieteni și familia lui Joseph.

Pe lângă asta, în luna decembrie Joseph a semnat primul lui contract de rugby importat, marcând acest eveniment printr-o fotografie pe care a postat-o pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram TB 🖤🖊 O postare distribuită de J R (@joseph2robinson) pe Dec 4, 2019 la 4:59 PST

Urmăritorii lui au putut observa imediat că Millie a lăsat și ea un comentariu la această imagine, mai exact a spus „yessss!”, ceea ce ne arată faptul că se bucura pentru Joseph.

Millie a mai fost într-o relație de câteva luni cu muzicianul Jacob Sartorius. Cei doi au anunțat pe rețelele de socializare despărțirea. „Decizia a fost a lui Jacob și eu am fost complet de acord”, a spus ea la vremea respectivă. „Suntem amândoi fericiți și vom râmâne prieteni”, a scris Jacob pe Instagram.

Millie Bobby Brown se bucură de o carieră de succes. Actrița în vârstă de 15 ani va apărea anul acesta și în filmul Godzilla vs. Kong, fiind o continuare a filmelor Godzilla: King of the Monsters și Kong: Skull Island. Millie a mai fost model și pentru brand-uri ca Moncler sau Calvin Klein și a apărut pe mai multe coperți ale celor mai importante reviste din lume.

