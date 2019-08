Milla Jovovich așteaptă cel de-al treilea copil și vorbește despre pierderea unei sarcini

Ieri, Milla Jovovich a postat pe contul personal de Instagram o fotografie prin care anunță că așteaptă cel de-al treilea copil cu Paul W.S. Anderson. „Însărcinată din nou. După ce am aflat că sunt însărcinată acum 13 săptămâni, am avut niște sentimente contradictorii, de la bucurie completă la teroare. Din cauza vârstei mele și pierderea ultimei sarcini nu am vrut să mă atașez de acest potențial copil prea repede. Acest lucru nu a fost, în mod evident, prea distractiv, iar ultimele câteva luni am trăit pe ace împreună cu restul familiei, așteptând rezultate diferite ale testului și petrecând mult timp în birourile doctorilor. Mulțumesc Domnului că suntem bine și am aflat că am fost binecuvântați cu încă o fetiță. Oricum, urați-mi mie și copilului mult noroc! Vă trimit multă dragoste și vă voi ține la curent cu progresul meu”, a scris actrița în mesaj.

În luna mai a acestui an, mai multe celebrități au vorbit despre avort pe rețelele sociale, însă una dintre cele mai triste experiențe este cea a actriței Millei Jovovich, care a povestit că a fost obligată să facă avort de urgență în urmă cu câțiva ani. Jovovich a postat un selfie pe Instagram, începând prin a scrie că, în mod normal, nu îi face plăcere să vorbească despre politică, însă a fost forțată de împrejurări după ce recenta „heartbeat bill' (legea bătăii inimii) a fost semnată de guvernatorul Brian Kemp în Georgia.

„Am trecut printr-un avort de urgență în urmă cu doi ani. Eram însărcinată în patru luni și filmam în Europa de Est. Am intrat în travaliu înainte de termen și mi s-a spus că trebuie să fiu trează pe tot parcursul procedurii. A fost una dintre cele mai groaznice experiențe prin care am trecut. Încă am coșmaruri. Eram singură și fără ajutor', a povestit Milla.

