Miley Cyrus, surprinsă în noi imagini alături de iubita sa, Kaitlynn Carter

Kaitlynn Carter, noua iubită a lui Miley Cyrus, a împlinit 31 de ani și, cu ocazia aniversării, aceasta a publicat trei imagini de la cina festivă unde a sărbătorit alături de Miley.

Noile imagini au fost publicate la doar câteva zile după ce mai multe surse au declarat pentru US Weekly că cele două se înțeleg foarte bine, între ele fiind vorba despre sentimente puternice. „Ea (Miley) chiar s-a îndrăgostit, iar sentimentul este reciproc! Miley simte că poate fi ea alături de Kaitlynn și se simte confortabil în jurul ei.”

În plus, potrivit People, cele două locuiesc deja împreună. „Ele stau împreună și sunt foarte fericite. Miley se descură foarte bine. A trecut peste despărțire. Nu are niciun regret. Iubește să fie cu Kaitlynn”, a declarat o sursă apropiată.

Miley Cyrus și Kaitlynn Carter nu au vorbit despre relația lor până acum, însă într-o postare pe Twitter, în care a negat că l-a înșelat pe Liam, Miley a declarat că este mai fericită ca niciodată.

„Pot să recunosc multe lucruri, însă refuz să spun că mariajul meu s-a încheiat din cauza infidelității. Liam și cu mine am fost împreună un deceniu. Am mai spus-o și rămâne la fel de adevărat, îl iubesc pe Liam și o voi face întotdeauna. Însă în acest moment a trebuit să iau o decizie sănătoasă pentru mine și să las în urmă viața pe care am avut-o. Sunt mai sănătoasă și mai fericită ca niciodată.”

