Miley Cyrus, imagine adorabila cu Liam Hemsworth

De Ziua Internationala a Sarutului, cele mai multe vedete au postat imagini cu partenerii lor, iar artista nu face exceptie. Miley Cyrus a postat o imagine adorabila cu Liam Hemsworth, o fotografie in care ei se saruta pentru prima data.

Happy #InternationalKissingDay! 💋💋💋 Our first smooch 8 years ago! ❤️❤️❤️ A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 6, 2017 at 9:22am PDT

Aceasta fotografie a fost facuta in urma cu 8 ani, cand cei doi au jucat impreuna in „The Last Song”. De atunci ei au format un cuplu si, dupa o despartire si o logodna anulata in 2013, acestia s-au impacat in 2016.

Miley a vorbit despre pauza din relatia ei cu Liam, spunand ca a trebuit sa se schimbe si sa se reindragosteasca unul de celalalt, deoarece nu se mai recunosteau.

Foto: Arhiva Revistei ELLE