Miley Cyrus, gesturi de afecțiune în public față de iubita ei, Kaitlynn Carter

Dacă acum o săptămână discutam despre cum Miley Cyrus și iubita ei, Kaitlynn Carter, au fost surprinse în timpul unei ieșiri în New York, purtând ținute asortate, ei bine, lucrurile par să se repete deoarece au fost surprinse din nou, de data asta, în Los Angeles.

Relația dintre Miley Cyrus și Kaitlynn Carter pare să fie din ce în ce mai serioasă. Cele două călătoresc extrem de mult împreună, ba mai mult, acum o lună s-au și mutat împreună, iar o sursă a declarat la vremea respectivă faptul că „Cele două locuiesc împreună și sunt foarte fericite. Miley o duce foarte bine. Ea a trecut peste. Pare să nu aibă regrete. Iubește să fie cu Kaitlynn.”

Însă, acum relația lor este la un alt nivel și putem spune să cele două formează unul dintre cele mai stylish cupluri. Miley Cyrus și Katlynn Carter au fost surprinse de data aceasta în Los Angeles, în timp ce se plimbau, iar Miley o ținea de gât pe iubita sa. Cele două au purtat din nou ținute asortate, de data asta au optat pentru un crop top negru, Miley pentru jeanși rupți evazați, în timp ce Kaitlynn a ales să poarte jeanși drepți.

Nu este pentru prima dată când cele două aleg să poarte ținute asortate. Săptămâna trecută cele două au fost fotografiate de paparazzi în timp ce ieșeau la un restaurant din New York, iar amândouă purtau ținute negre. Mai multe surse au declarat pentru US Weekly faptul că cele două se înțeleg foarte bine, iar relația lor este un extrem de serioasă: „Miley simte că poate fi ea alături de Kaitlynn și se simte confortabil în jurul ei.”

Chiar dacă Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au despărțit, Miley nu s-a ferit să se afișeze cu noua ei iubită, în ciuda faptului că majoritatea au considerat repede că motivul despărțirii lor ar fi fost infidelitatea din partea artistei. Însă, nu acesta a fost motivul, cum și Miley a declarat pe Twitter: „Pot să recunosc multe lucruri, însă refuz să spun că mariajul meu s-a încheiat din cauza infidelității. Liam și cu mine am fost împreună un deceniu. Am mai spus-o și rămâne la fel de adevărat, îl iubesc pe Liam și o voi face întotdeauna. Însă, în acest moment a trebuit să iau o decizie sănătoasă pentru mine și să las în urmă viața pe care am avut-o. Sunt mai sănătoasă și mai fericită ca niciodată.”

Foto: Profimedia

