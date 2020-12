Miley Cyrus a dezvăluit că încă îl mai iubește pe Liam Hemsworth

Miley Cyrus a dezvăluit în cadrul emisiunii lui Howard Stern că încă îl mai iubește pe fostul ei soț, Liam Hemsworth, și că îl va iubi mereu.

Miley Cyrus a mai mărturisit că incendiul care a avut loc în California în 2018, în urma căruia a ars locuința ei și a lui Liam Hemsworth, care la vremea respectivă îi era logodnic, a avut un efect asupra relației lor de cuplu. Cei doi s-au grăbit să se căsătorească după ce s-a produs incendiul, mai exact pe 23 decembrie 2018, însă s-a dovedit a fi o mare greșeală.

„Am fost împreună de la 16 ani”, a spus cântăreața în vârstă de 28 de ani, făcând referire la faptul că ea și Liam s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Last Song în anul 2009. „Casa noastră a ars. Noi eram logodiți, nu știu dacă am crezut vreodată că ne vom căsători.”

„Am pierdut totul. Aveam polaroidele lui Elvis. Am avut atât de multe și totul a dispărut, fiecare melodie pe care am compus-o în acea casă, fiecare fotografie pe care mi-o dăduseră părinții mei, toate scenariile mele, totul am pierdut”, a adăugat Miley.

Miley povestește că toate aceste pierderi i-au cauzat o traumă, iar singurul lucru care îi mai rămăsese era relația cu Liam. Miley Cyrus și Liam Hemsworth și-au surprins fanii când au anunțat că s-au căsătorit în decembrie 2018, la scurtă vreme după producerea incendiului. „M-am agățat de ceea ce mi-a mai rămas din acea casă, adică eu și el. Și chiar îl iubesc și l-am iubit foarte mult și încă o fac, mereu îl voi iubi”, a mărturisit Miley.

Căsătoria dintre Miley Cyrus și Liam Hemsworth nu a rezistat foarte mult, pentru că în vara anului 2019 au anunțat că divorțează. În august 2019, Liam a depus actele de divorț, iar la începutul anului 2020, procesul de divorț a fost finalizat.

După despărțirea de Liam, Miley a format un cuplu cu Kaitlynn Carter, de care s-a despărțit destul de repede. Ulterior, a fost împreună cu muzicianul Cody Simpson, însă cei doi s-au decis să se despartă în luna august a anului 2020, după o relație de 10 luni.

Despre Liam Hemsworth se vorbește că ar avea o relație cu modelul Gabriella Brooks. În decembrie 2019, Liam a fost fotografiat pentru prima dată alături de Gabriella în Byron Bay, Australia. Cei doi păreau extrem de apropiați, iar părinții lui au făcut cunoștință cu ea, semn că relația era serioasă încă de atunci.

Foto: Profimedia

