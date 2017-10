Mila Kunis si Ashton Kutcher nu le vor darui nimic copiilor de Craciun

Mila Kunis si Ashton Kutcher au decis ca cei doi copii nu vor primi anul acesta de Craciun si au cerut si bunicilor sa le respecte decizia.

Mila Kunis si Ashton Kutcher nu isi doresc sa aiba copii rasfatati, ci din contra, isi doresc ca acestia sa nu se gandeasca la Craciun doar pentru cadouri. Actrita a declarat pentru E!News ca nu le vor darui nimic fetitei in varsta de 3 ani si fratelui acesteia in varsta de 1 an.

„Am impus regula (fara cadouri) anul acesta, deoarece atunci cand copiii sunt mici, acestea nu pea conteaza. Anul trecut cand am sarbatori Craciunul, Wyatt avea 2 ani si a fost prea mult. Nu i-am daruit noi nimic, ci bunicii. Copilul nu mai apreciaza un singur cadou. Ei nu stiu la ce sa se astepte, ci doar asteapta lucruri”, a declarat Mila.

Anul acesta Mila si Ashton le-au spus si bunicilor ca nu mai au voie sa le aduca atatea cadouri, le pot dona.

In cadrul aceluiasi interviu, Mila a vorbit si despre traditiile de Craciun din copilaria ei. „Vin din Rusia comunista, unde nu ai voie sa fii fericit, asadar traditiile de sarbatori sunt ‘fii linistit’. Venind in America am realizat ca de fapt Craciunul are ceva magic”, a spus aceasta glumind. Totodata, ea a adaugat ca traditiile inseamna ca familia sa se reuneasca, iar acum ca au copii, ei isi fac propriile obiceiuri.

Este regula impusa de Mila Kunis si Ashton Kutcher prea dura? Sau poate mai multi parinti ar trebui sa le preia exemplul?

Foto: Arhiva Revistei ELLE