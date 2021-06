Miki de la K-Pital s-a cununat civil cu iubitul ei, după 18 ani de relație. FOTO

Mihaela Marinache, cunoscută ca Miki de la K-pital, și partenerul ei, Răzvan Constantinescu, s-au cununat civil pe data de 10 iunie. Evenimentul a avut loc în comuna Crevedia, Dâmbovița, acolo unde cei doi locuiesc de ceva vreme, și a fost unul discret. Alături le-au fost doar nașii, pe care Miki și Răazvan îi cunosc de 16 ani.

„Ne-am cununat în Crevedia, am avut doar nașii cu noi, doctorul Bogdan Dimitrie Niculae, cu nevasta lui Marina, pe care îi cunosc de 16 ani! O să facem mai multe seri cu petreceri la noi acasă pentru că avem mulți prieteni!”, a declarat Miki pentru Click!

„Mi-a luat 18 ani, dar l-am convins să spună DA!”, a scris Miki în dreptul fotografiilor de la cununia civilă și aproximativ același text l-a postat și cel care acum îi este soț: „Mi-au trebuit 18 ani, dar am reușit să o conving să spună „Da”, până la urmă…”

În prezent, Miki se ocupă și de o afacere care a luat naștere în pandemie și încă e la început de drum. Mai exact, ea face brățări handmade și își promovează produsele pe o pagină dedicată pe Instagram. „Acum, pe pandemie, m-am apucat să fac brățărele handmade și împletite. Sunt făcute din argint, Swarovski, ață împletită manual de mine, nu de mașinării! Le dau prietenilor și oamenilor dragi mie, nu este practic chiar o afacere deocamdată! Mă mai gândesc dacă să dezvolt treaba asta! Dar dacă își dorește cineva cu adevărat, le poate comanda de pe Instagram„, a declarat Miki pentru Click!.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Miki Accesorii (@miki_accesorii)

Deși nu mai face parte din trupa K-pital de mulți ani și a avut și o pauză în ceea ce privește aparițiile publice, Miki nu a renunțat la cariera de cântăreață. „Nu mai sunt de mult timp la K-Pital. Aşa m-a cunoscut lumea şi chiar îmi pare foarte bine. Eu sunt Miki, aceeaşi. Mi-am schimbat culoarea părului. Acum am trupă live. Am făcut o pauză de la monden. Eu din muzică trăiesc, nu aveam cum să stau deoparte. Am fost la petreceri private, nu am mai ieşit public. Cânt şi cover-uri, şi populară, de toate. Am trupă live”, spunea Miki în urmă cu câțiva ani în emisiunea Xtra Night Show.

Foto: Instagram