Mihai Budeanu de la 3 SUD EST s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Mesajul transmis de artist

Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 SUD EST, s-a vaccinat vineri, 5 martie, împotriva coronavirusului. Artistul în vârstă de 44 de ani a împărtășit această veste cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare și a făcut publice și câteva imagini cu momentul în care s-a vaccinat.

„Salutare! Azi m-am vaccinat!”, a fost mesajul scris de Mihai Budeanu pe Facebook.

Mihai Budeanu a făcut și o serie de declarații după ce s-a vaccinat. El a precizat faptul că s-a imunizat cu vaccinul Pfizer și că soția lui se va vaccina și ea. „Mă simt ok, de vreo trei ore sunt vaccinat. Sper să nu apară de acum încolo efecte adverse. Rapelul îl am programat pe 26 martie, m-am vaccinat cu Pfizer, l-am prins pe ultima sută de metri. Şi soţia mea o să se vaccineze pe 13 martie, ea este programată cu AstraZeneca„, a declarat Mihai Budeanu pentru fanatik.ro.

De asemenea, artistul a ținut să îi încurajeze pe toți să se vaccineze, fiind modalitatea prin care pandemia poate să fie ținută sub control. „Încurajez lumea să se vaccineze, pentru că aşa scad riscurile de a ne îmbolnăvi şi de a nu trece prin ceea ce am trecut eu. Acum sunt bine, am o bicicletă în casă, pe care mai fac mişcare. Fructe şi legume să mănânce lumea”, a adăugat Mihai Budeanu pentru sursa citată anterior.

Reamintim faptul că Mihai Budeanu a fost confirmat pozitiv cu coronavirus pe 19 noiembrie, iar starea de sănătate a acestuia a fost îngrijorătoare. A fost internat inițial la Spitalul Municipal Mangalia (spital suport COVID), dar în cursul zilei de joi, 19 noiembrie, a fost transferat la Spitalul Municipal Medgidia. Acesta a stat internat aproape trei săptămâni la Terapie Intensivă, iar la jumătatea lunii decembrie a anunțat pe contul lui de Facebook că a reușit să treacă cu bine peste problemele de sănătate, că a fost externat și a învins lupta cu COVID-19.

Foto: Facebook Mihai Budeanu

