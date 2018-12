Michelle Obama înjură la un eveniment de promovare a cărții ei, iar fanii savurează momentul din plin

În timpul unui eveniment de promovare a cărții ei, „Becoming”, Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite, a rostit un cuvânt care a atras atenția celor prezenți, stârnind aplauze. „Este o minciună. Nu este întotdeauna de ajuns să te bazezi pe celălalt, pentru că acel r**** nu funcționează de fiecare dată”, a spus Michelle, vorbind despre inegalitatea din căsătorie.

În urma acestui moment, Twitter-ul a luat foc, miile de comentarii de admirație fiindu-i destinate lui Michelle. „Tot ce s-a întâmplat ieri a fost atât de inspirațional, chiar și auzind-o pe Michelle Obama înjurând – te iubesc @michelleobama, mulțumesc că ești tu însăți”, a scris o persoană care a participat la eveniment. „Michelle Obama a fost fenomenală la Barclays. Încă nu îmi vine să cred că am auzit-o înjurând”, a spus o altă persoană.

„În ciuda faptului că am așteptat o oră în ploaie să intru în Centrul Barclays, am fost în aceeași încăpere cu Michelle Obama și am auzit-o spunând din greșeală „rahat” și a fost incredibil, iar viața mea s-a schimbat pentru totdeauna”, a scris cea de-a treia fană.

Reacțiile celor prezenți la eveniment ne-au îmbunătățit ziua. Michelle Obama rămâne una dintre cele mai puternice și relevante femei la ora actuală, chiar și fără statutul de Primă Doamnă a Statelor Unite.

