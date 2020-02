Michelle Obama a publicat o imagine inedită cu ea din tinerețe

Michelle Obama a reușit să își surprindă urmăritorii de pe Instagram deoarece ea a postat o imagine inedită cu ea, din anul 1982, de la balul de absolvire. Ea purta o rochie nude din satin, destul de decoltată și cu decupaje, la care a asortat un blazer într-o nuanță similară. Fanii au putut observa că alături de Michelle este și partenerul ei de la acea vreme.

Ce este cu atât mai surprinzător este că ea a publicat această imagine pentru a-și promova o campanie organizată de asociația ei, When We All Vote, prin intermediul căreia încurajează tinerii să își exercite dreptul la vot. Această asociație este susținută și de către celebrități precum Selena Gomez, Tom Hanks, Liza Koshy, Megan Rapinoe și Lin-Manuel Miranda.

„Dacă ești elev sau profesor, alătură-te provocării #PromChallenge și spune-ne dacă școala ta încurajează elevii să voteze – școala ta poate avea parte gratuit de un bal de absolvire”, a fost mesajul scris de Michelle Obama, îndemnându-și urmăritorii să posteze la rândul lor imagini cu ei de la bal.

Probabil că nu mai este nevoie să îți spunem că foarte mulți dintre urmăritorii ei s-au alăturat acestei mișcări. Pe lângă aceștia, și actrițele Kerry Washington și Tracee Ellis Ross au postat pe conturile lor de Instagram imagini cu ele de la balul de absolvire.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro