Michael Keaton, Samuel L. Jackson și Maggie Q vin în România pentru filmările producției „The Asset”

La începutul anului viitor Michael Keaton (“Birdman”, “Batman”, “Robocop”), Samuel L Jackson (“Jurassic Park”, “Good Fellas”, “Pulp Fiction”) și Maggie Q (“Designated Survivor”, “Divergent”, “Mission Impossible 3”) vor filma în România pentru “The Asset” în regia lui Martin Campbell, cel care a făcut “The Expendables”, “James Bond – Casino Royale”, “Masca lui Zorro”.

Scris de Richard Wenk (“The Equalizer 2”, “The Expendables”), filmul este povestea a doi asasini de primă mână (Keaton și Maggie Q) aflați în competiție directă, asasini care dețin secrete din timpul războiului din Vietnam. Când mentorul unuia dintre ei este ucis, sunt nevoiți să facă o alianță de compromis pentru a se întoarce în Vietnam ca să descopere criminalul.

“The Asset” are o echipă de producători celebri, oameni care s-au aflat în spatele unora dintre cele mai de succes filme de acțiune din ultimii ani: Moshe Diamant (“Hurricane Heist”), Rob Van Norden (“Rambo”, “Last Blood”) și Arthur Sarkissian (“Rush Hour”).

Regizorul Martin Cambell se află de două luni în pregătire în România pentru acest film care este coordonat în producția locală de Frame Film. Filmările vor începe în 8 ianuarie pentru 10 săptămâni în București, în diverse locații din centrul capitalei, urmând ca producția să se mute pentru o săptămână la Londra și una în Vietnam.

Frame Film se afla in producție în acest moment în Transilvania cu filmul “Dampyr”, o adaptare după benzile desenate omonime, un triller al cărui buget de producție depășește 15 milioane de dolari și care îi are în distribuție pe Luke Roberts (“Pirații din Caraibe”, “Game of Thrones”, “300”), Sebastian Croft (“Game of Thrones”, “Penny Dreadful”), David Morrissey (“Robin Hood”, “Britannia”, “Walking Dead”), Wade Briggs (“Please like me”) și Stuart Martin (“Babylon”, “Game of Thrones”).

Frame Film, producătorul local pentru asigurarea serviciilor de producție în România, este o companie creată de Andrei Boncea și Dragoș Buliga, ambii cu experiențe importante în producția de film. Boncea a fost unul dintre producătorii executivi – la filmul ”Joyeux Noel”, nominalizat in 2005 la Oscar pentru cel mai bun film străin, dar și pentru filmul lui Costa Gavras, ”Amen” sau pentru cel al lui Franco Zeffirelli, ”Callas Forever”. A produs deasemenea “California Dreaming”, filmul de debut al regretatului Cristian Nemescu, care a câștigat premiul “Un Certain Regard” la Cannes în 2007.

Dragoș Buliga și Andrei Boncea au realizat, prin Frame Film, “Vânătorul de spirite” (regia Dragoș Buliga) cu Armand Assante și Lior Ashkenazi – lansat în 2018 în România, și premiat la 7 festivaluri internaționale, numeroase seriale de televiziune (”Las Fierbinți”, ”Triplusec”), dar și spoturi publicitare pentru diverși clienți internaționali.

