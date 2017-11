Mesajul Teatrului Stela Popescu, dupa disparitia indragitei actrite

Teatrul Stela Popescu va duce mai departe spiritul unei mari artiste.

Nicolae Punga, directorul Teatrului „Stela Popescu”, a transmis un mesaj tuturor celor care au indragit-o pe regretata mare actrita. „Teatrul ,Stela Popescu’ anunta cu profund regret disparitia inegalabilei actrite al carei nume il poarta. Slujind scena pana in ultima clipa a vietii, Doamna Stela Popescu si-a incantat publicul pentru ultima oara marti in rolul Chiritei, debordand de bucurie si de forta in fata celor peste 600 de spectatori ai Salii Mari a Palatului National al Copiilor. Teatrul ,Stela Popescu’ va duce mai departe nobila misiune artistica lasata mostenire de o mare stea a scenei romanesti”.

Teatrul Stela Popescu a fost fondat de criticul muzical SMARANDA OTEANU-BUNEA in 2015, din dorinta de a cuceri tinerii melomani prin musicaluri, spectacole folclorice incendiare, gale de dans si muzica ce promoveaza hituri de ultima ora.

Chiar de la primele reprezentatii – iunie 2016 – musicalul ALADIN a fost ovationat de mii de spectatori, iar titlurile stagiunii 2016-2017 – STELA SI PRIETENII EI (gala), ROMANIA MAGIC COUNTRY (feerie folclorica), CHIRITA IN IASI (musical), FESTIVALUL CANTECULUI CARE FACE MINUNI – editia I-a, GALA SECRETELE HITURILOR – editia I-a, HARAP ALB (balet), SEHEREZADA (balet), Spectacolul Extraordinar COMPETITIA SLAGARELOR, COMPETITIA VEDETELOR etc. – s-au bucurat de un real succes.

Cunoscuta actrita Stela Popescu a murit ieri la varsta de 81 de ani, trupul sau neinsufletit fiind gasit in casa sa din Bucuresti de catre un membru al familiei.

Stela Popescu avea 81 de ani si o cariera impresionanta, fiind una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Stela Popescu este cunoscuta pentru personajele de comedie interpretate in cei 50 de ani de cariera, pentru duetele memorabile pe care le-a facut in spectacole de revista alaturi de Alexandru Arsinel, dar si pentru rolurile din filme: „Nea Marin miliardar”, „Pe malul stang al Dunarii albastre”, „In fiecare zi mi-e dor de tine”.

Citeste si:

Ultima fotografie cu Stela Popescu

Foto:Virgil Oprina