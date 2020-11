Mesajul emoționant transmis de Florin Piersic după moartea actriței Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a murit la vârsta de 87 de ani, după ce ajunsese vineri seara la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, unde fusese transferată de la Spitalul Județean Piatra Neamț, în urma unei hemoragii digestive superioare, cu o zi înainte de incendiul care a devastat secția de Terapie Intensivă a spitalului.

Actorul Florin Piersic a postat pe contul lui de Facebook un mesaj emoționat, fiind vizibil afectat de decesul celebrei actrițe.

„Draga mea Dragă și iar Dragă, ne-ai parasit! Chirita mea și a poporului ăstuia trist astăzi de plecarea ta, parteneră de scenă si actriță minunată, eu, mândrul' tău – cum m-ai botezat-îti voi duce lipsa, la fel ca și fratelui' tău de o viață, Amza Pellea pe care sper că astăzi l-ai întâlnit împreună cu iubitul tău soț, doctorul Matei.

Și du-le dorul meu lui Moraru si Dinica . Te iubesc, scumpa mea!

Florin Piersic”

Într-un interviu acordat Libertatea, actorul Victor Rebengiuc a declarat că „teatrul și filmul pierd un actor de valoare”, prin dispariția marii actrițe Draga Olteanu Matei. „Îmi pare rău să aud că Draga Olteanu Matei a murit. Se duce viața. Ne ducem, eu sunt unul dintre ultimii rămași din vechea generație. Ne vine rândul, nu am venit aici pentru vecie, cel puțin eu„, a declarat actorul.

Alexandru Arșinel a vorbit despre fosta sa colegă de teatru și film într-o intervenție emoționantă în direct la Antena3. „A fost o actriță foarte mare, o persoană foarte deosebită cu o înzestrare pentru meseria asta a noastră extraordinară. „Era actriță, era creatoare de scenarii, artistă de film, îndrumătoare în domeniul teatrului. Ea s-a retras la Piatra Neamț unde a format o echipă de teatru, cu care a participat la diferite concursuri. Președinta Festivalului de Umor „Grigore Vasiliu Birlic”, de la Fălticeni. S-a retras într-o zonă a țării, Moldova, iubitoare de teatru și iubitoare de Draga Olteanu. Ea a fost foarte iubită în Piatra Neamț de către publicul de acolo, de către forul conducător pe care l-a sprijit cât a stat acolo.”

„O mare actrița… Am avut bucuria să joc alături de Dumneaei. N-am să uit că a renunțat la aplauze să mă împingă pe mine pe scenă că să acaparez succesul. De o generozitate extraordinară. O mare animatoare de teatru. Un om deosebit. Te gândești de fiecare dată să spui ceva special că să încurci pe toată lumea. N-ai ce să spui, decât că a fost o foarte mare actrița. Ce să inventezi despre Dragă Olteanu? Ea era așa cum era, era imensă! E o mare pierdere, pe linia marilor pierderi din ultimii ani. Mari actori, artiști, dispar ușor ușor.”

Și actorul Ion Dichiseanu a vorbit despre dispariția celebrei actrițe. „S-a stins o mare stea a comediei, a filmului şi teatrului românesc, această Draga Olteanu a plecat la cele veşnice. Ea era desprinsă din altă galaxie, avea ceva, un farmec deosebit, ceva ce rar un actor sau o actriţă are. Era o bucurie, o bucurie pentru fiecare actor când o avea parteneră pe această Draga Olteanu. Mie, cel puţin, îmi făcea mare, mare plăcere. Am întâlnit-o la institut (n.r. – IATC), era mai mare decât mine, eu eram anul doi, ea era anul patru, şi o admiram, mergeam la sala Casandra şi am admirat-o încă de la debutul ei. Pe urmă am văzut-o în filme, am jucat în ‘Acţiunea Autobuzul’ cu ea. Era o bucurie când o vedeam, era o mare actriţă care făcea loc unde mergea, indiferent că era pe stradă, la restaurant, era debordantă, era plină de viaţă, avea magnet, avea de toate, şi carismă şi tot ce vrei, tot ce vrei avea această distinsă actriţă”, a declarat, pentru Agerpres, Ion Dichiseanu.

Draga Olteanu Matei s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933, și a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale Generației de Aur a filmului și teatrului românesc. A absolvit IATC (Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale) în 1956. În același an debuta în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan, iar din 1957 și până în 1990 a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

Actrița Draga Olteanu era populară și pentru rolurile din filme, dar și din producții TV. S-a pensionat în 1992, și s-a retras la Piatra Neamț, unde a înființat compania de teatru pentru neprofesioniști Teatrul Vostru. În 2007 a devenit Cetăţean de onoare al orașului Piatra Neamţ.

Cunoscută pentru rolurile din Ilustrate cu flori de câmp, Coana Chirița, Gaițele, Căruța cu paie, Hagi Tudose, Draga Olteanu Matei a câștigat premiul ACIN în 1975, premiul UNITER pentru întreaga carieră în 2004, Premiul Gopo pentru întreaga carieră în 2010 și numeroase alte distincții. Printre rolurile sale iconice se numără Veta, personajul pe care l-a jucat alături de regretatul actor Amza Pellea. Draga Olteanu Matei a interpretat acest personaj atât în show-uri TV, cât și în filmul Nea Marin miliardar, un succes încă din anul apariției, care continuă să fie redifuzat.

A primit din partea președinției distincția Ordinul Naţional Steaua României pentru dăruirea cu care a servit scena şi cultura românească, iar în 2014 Draga Olteanu Matei a primim Ordinul Coroana României din partea Principesei Margareta, într-o ceremonie în Holul de Onoare al Castelului Peleş din Sinaia.

