Mesajele speciale primite de Prințul William cu ocazia zilei sale de naștere

Pe data de 21 iunie, Prințul William a împlinit 39 de ani. Ducele de Cambridge și-a sărbătorit ziua de naștere alături de soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii pe care îi au împreună: Prințul George, în vârstă de 7 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 6 ani, și Prințul Louis, de 3 ani.

După cum știm deja, aniversările sunt o ocazie foarte bună pentru ca membrii familiei regale să împărtășească imagini inedite din viața lor personală, dincolo de îndatoririle regale, spre încântarea admiratorilor.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul aniversării Prințului William. Prințul Charles a împărtășit două fotografii speciale pe contul de Instagram al Casei de Clarence. Prima imagine, cea alb-negru, este una din copilăria Prințului William. În a doua fotografie, îi vedem pe Prințul William, Prințul Charles și soția lui, Camilla Bowles, în timp ce sunt la deschiderea Jocurilor Invictus în anul 2014. „Îi urăm astăzi la mulți ani Ducelui de Cambridge”, a fost mesajul care a însoțit cele două imagini.

De asemenea, pe contul de Twitter al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a transmis un mesaj special pentru Prințul William, însoțit de câteva imagini cu el, inclusiv una în care Ducele de Cambridge și soția lui, Kate Middleton, stau la balconul Palatului Buckingham, alături de fiul lor, Prințul Louis. Printre aceste fotografii se regăsește și una în care Prințul William poartă uniformă militară.

🎈Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021