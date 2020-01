Mesajele emoționante transmise de apropiații Cristinei Țopescu după decesul acesteia

Cristina Țopescu a fost găsită decedată duminică, 12 ianuarie, în locuința sa din Otopeni.

Apropiații prezentatoarei de televiziune au fost șocați de dispariția acesteia și au postat numeroase mesaje pe rețelele sociale în care își exprimă regretul, aducând totodată și un omagiu Cristinei Țopescu.

„M-a lovit acum această veste cumplită, incredibilă: a murit Cristina Țopescu! Şi tot aştept să-mi spună cineva că nu e adevărat! Cristina a fost unul dintre primii oameni pe care i-am întâlnit în calitate de jurnalist şi care şi-au lăsat asupra mea amprenta. M-am îndrăgostit pe loc de frumusețea cuvintelor pe care le folosea şi care curgeau fluent, elegant în fraze profunde şi pline de miez. Apoi, am cunoscut-o mai bine şi am descoperit un suflet imens, capabil de iubire necondiționată şi de sacrificii pe care unii nu le-au cunoscut niciodată. Am pierdut azi, toți, un om mare, care a făcut mai mult bine decât ne putem imagina. Şi sunt sigură că viața ei o califică pentru o eternitate în lumină. Cei care te-au iubit te vor iubi în continuare. Cei care nu te-au ştiut, vor afla acum ce om ai fost şi te vor iubi şi ei. Odihneşte-te în pace, om bun!”, a scris pe pagina sa de Facebook Carmen Avram.

Tania Budi, în exclusivitate pentru ELLE: „Îmi pare asa de rău.. Nu am cunoscut-o foarte bine dar din cât am cunoscut-o, știu ca era un om foarte bun. La fel ca și tatăl ei, când am intrat în TVR a avut numai cuvinte frumoase, de incurajare să-mi zică… Dumnezeu s-o odihnească…”

Marina Almășan pentru cancan.ro: „Sunt uluită. Nu mi-am revenit nici acum. Am fost colege bune, comunicam, dar nu eram prietene. L-am apreciat pe tatăl ei cu care am avut mai multe proiecte. Îmi pare tare rău… egenerația mea… Probabil a fost într-o depresie. Mai ales acum, în perioada sărbătorilor. Nu este bine să stai singur. Chiar îmi pare rău”.

Mari Jeanne Ion: „Am crezut ca anul asta va fi altfel decît anul trecut. Pe 12 ianuarie ar fi fost ziua lui tata… Si tot pe 12 ianuarie aflu vestea asta care a cazut ca un trasnet. Cristina…

Nu am cuvinte, e un suflet de-o bunatate ireala, o fiinta blînda si empatica asa cum nu întîlnesti. Poate prea empatica, prea mult din ea lasa de fiecare data în proiecte, în actiuni, chiar si în simple conversatii. Cristina era o idealista, lupta mereu pentru ca nenorocita asta de lume în care traim sa fie mai buna, mai luminoasa. O deranja lipsa de maniere, nedreptatea si ura minciuna. Iubea animalele pentru ca ele nu te ranesc niciodata fara motiv. Nu întelegea de ce oamenii au doua sau mai multe fete, de ce nu raspund la telefon si nu suna înapoi, de ce se schimba în relatia cu cei din jur atunci cînd cred ei ca s-au ajuns'. Dispretuia felul asta de oameni, pe unii îi compatimea…saracii… Avea tot timpul planuri de viitor, avea idei, nu putea sta locului. Si era mereu curioasa, lucru care a facut-o sa devina un jurnalist foarte bun, al naibii de bun! Eu nu stiu pe nimeni sa faca din interviu o arta, ea putea! Si o facea cu usurinta cu care altii respira. Da, au invidiat-o multi pentru asta, pentru carisma ei, pentru ceea ce ea reusea sa faca pur si simplu pentru ca avea talent. Unii dintre cei care în seara asta au gasit portita sa apara la tv pe un asemenea subiect sensibil au ranit-o în trecut. Gratuit. Se stiu ei bine. Cameleonii se întrec acum în laude fiindca asa da bine la televizor. Cristina ar fi indignata… Lumea asta nu prea-i merita pe oamenii ca ea. Iar breasla asta se pare ca nici nu-i întelege pe cei onesti si autentici care, uite, sînt din ce în ce mai putini… Cristina a plecat spre o alta dimensiune în care toate astea nici nu mai conteaza. E socant, e incredibil, cu greu am priceput ca-i adevarat. Nu, n-a fost un om trist si nici un om singur. A fost un om care a trait frumos si care, cred eu, a dat prea mult…”

„Suntem consternați de această veste, care a căzut ca un trăsnet pentru noi. Atât eu, cât și echipa din MS regretăm profund dispariția acestui om minunat, o stea care a inspirat atâtea generații de telespectatori. A fost un privilegiu pentru mine să lucrez cu Cristina Țopescu, care s-a alăturat echipei noastre de comunicare de curând, și până în ultima clipă a demonstrat că este un profesionist desăvârșit. Acum, când mă uit în urmă nu-mi vine să cred că s-a stins, singură și în tăcere. Să-i spunem cu toții o rugăciune în gând și Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a spus Victor Costache, ministrul Sănătății.

Andreea Marin: „Sunt departe, m-am rupt de cotidian, aflu știri de acasa mai greu, dar cerul e deasupra noastră oriunde am fi… Doi oameni extraordinari, îngeri acum, sunt din nou împreună… Dumnezeu să-i odihnească…”

„Mi-e foarte greu să scriu aceste rânduri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist în meseria ei. A fost omul alături de care am trăit una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața mea. Drum lin printre îngeri! Vei avea întotdeauna un loc special în sufletul meu.”, a scris Ștefan Bănică pe pagina sa de Facebook.

Oana Pellea a publicat o imagine cu Cristina, alături de prietenul ei patruped: „‘Cu cel mai bun și iubit prieten al meu, Fix, acum îngerul meu păzitor! 😔😓noiembrie 2013″ – Cristina Țopescu. Atât. Orice comentariu este absolut inutil. Dumnezeu să te odihnească, Suflet frumos și tare bun! Drum lin!'”

Corina Chiriac: „Analiza unei singurătăți. Cu aproape 10 ani în urmă, Cristina Țopescu m-a sunat într-o zi și mi-a propus un interviu filmat. Am într-un hard undeva niște fotografii, am să le caut. Pentru filmare am ales un parculeț ascuns sub copacii crescuți de-a valma pe un deal din Cotroceni, copaci pe care săptămâna trecută încă nu-i tăiase nimeni… Întâlnirea a fost foarte agreabilă mai ales ca noi două nu prea ne cunoșteam… Cristina și cu mine făceam în acea zi mai mult decât un interviu, căutam fiecare să pătrundem decent în viața celeilalte. Astfel am aflat că avem amândouă cățel, dar în rest suntem singure… Era pentru amândouă interesantă întâlnirea dintre două femei în putere, cu cariere de succes, drăguțe, cunoscute, dar singure în sensul lipsei unui ‘Partener de viață’. Am pus între ghilimele fiindcă noțiunea de ‘partener de viață’ este atât de uitată… Adică nu e vorba despre o ieșire în doi la un local sau o noapte-două în sens amoros temporar… nici de o căsătorie ușor monotonă… Ci de un PARTENERIAT AȘEZAT PE BAZE CA LUMEA… Cu învățata atitudine scenică, eu am bravat întotdeauna la capitolul ăsta, conform bunului dicton strămoșesc ‘curaj găină că te tai’. Cristina nu. La întrebarea mea, a lasat capul în jos și a schimbat cu alta întrebare discursul interviului. Nu era greu sî remarci la ea acea sensibilitate despre care Lucian Blaga scria că ‘întreaga Lume mă doare ca o rană’…Am revăzut-o ceva timp mai târziu, era trist-entuziasmată că se ocupa voluntar de un adăpost de căței abandonați, nedoriți și singuri în cuștile lor. Măcar pe aia nu-i împușca pe atunci nimeni… Apoi n-am mai văzut-o nicăieri, nici la știri… și am uitat să mă întreb ce o mai fi făcând Cristina Țopescu. Am aflat, azi noapte, că toată lumea, cu uluire și nespusă părere de rău! Scriu aceste rânduri în avion, la 10.000 de metri în aer. Stau la geam, singură pe doua locuri și-mi las ochii să hoinărească în zarea infinită, dincolo de munții albiți de puțină zăpadă. Când se desprind de trup, sufletele noastre astrale nu mai simt frigul sau durerea… Așa povestesc cei care s-au întors cu părere de rău de ‘dincolo’ unde se pare că e mult mai frumos decât ‘aici’.

Cristina, dacă ești cumva pe lângă munții ninși din zare, să-i treci cu bine! Drum lin către Lumină și fie ca bunul Dumnezeu să șteargă orice lacrimă din ochii tăi!”

Stelian Tănase a vorbit la Digi24 despre dispariția Cristinei Țopescu „Este o veste foarte tristă, eram foarte buni prieteni. Ne leagă o prietenie de aproape 30 de ani, am făcut multe emisiuni, am fost la multe evenimente, am vorbit multe subiecte.

Era o fată foarte sensibilă, se ocupa de câini și făcea asta cu foarte mult devotament. Își dădea toți banii ca să-i salveze, să le cumpere medicamente, să aibă grijă de ei. Era o persoană foarte deosebită.

Am vorbit ultima dată, cred, pe la jumătatea lui decembrie. Am făcut o emisiune despre un roman al meu, Marele Incendiator, dar după aceea ne-am mai văzut și ne-am mai auzit. Eram în legătură destul de strânsă. Eu am crezut, când am văzut că nu mai sună, că nu mai postează pe Facebook, că a plecat în străinătate într-o vacanță și cred că multă lume a crezut asta.

Condițiile în care a murit, singură în casă, nu știu ce s-a întâmplat că nu a putut să dea un telefon la 112, unui prieten, să mă fi sunat, sau pe altcineva… să fii singur în casă și nimeni să nu o caute, probabil că trebuia să petreacă sărbătorile cu cineva, erau lucruri de vorbit… și să cazi jos și să te găsească după atât de multe zile… Este o tragedie.”

Criticul de film Irina Margareta Nistor a povestit că „am văzut o emisiune cu Stelian Tănase și cu ea și chiar mă bucuram că uite iarăși face televiziune. Cristina a avut o afecțiune teribilă pentru toate necuvântoarele. A avut întotdeauna niște emisiuni fascinante. A fost întotdeauna îndrăgostită de filme de cinema. Avem așa o nostalgie față de prezentatoarele de altă dată. Avea o frumusețe interioară. Întotdeauna și-a iubit meseria”.

Corina Vintan ne-a vorbit despre dedicarea cu care Cristina Țopescu avea grijă de câini. Aceasta a povestit cum prezentatoarea de televiziunea avea grijă de zeci, chiar sute de câini, primind câteodată și ajutorul Corinei.

Foto: Facebook

