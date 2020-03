Mesajele emoționante pe care le-au transmis vedetele cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Atât vedetele de la Hollywood, cât și cele din România, au publicat pe conturile lor de socializare mesaje emoționante, speciale, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. Mesajele lor sunt cu atât mai puternice cu cât unele dintre acestea au ales să împărtășească fotografii inedite, cu care au reușit să ne surprindă.

1. Meghan Markle

Meghan Markle a ținut un discurs special în timpul vizitei sale de la Școala Superioară Rober Clack din Dagenham. „Aveți mame, surori, iubite, prietene în viața voastră – protejați-le. Asigurați-vă că ele sunt apreciate. Nu contează cât de slabă te simți, ce culoare ai, ce sex ai, ai o voce și cu siguranță ai dreptul de a vorbi despre ceea ce crezi că este corect”, a spus Meghan Markle.

2. Kris Jenner

Kris Jenner a publicat mai multe imagini cu fiicele sale, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian și Kourtney Kardashian. „Sunt binecuvântată să fiu înconjurată de atât de multe femei incredibile. Fetele mele sunt totul pentru mine și nu aș fi putut fi mai mândră de felul în care ele au ajuns.. inteligente, puternice, dar și mame minunate pentru nepoții mei.”

3. Ashley Graham

Ashley Graham a publicat o imagine extrem de specială din ziua în care l-a născut pe fiul ei, Isaac Manelik Giovanni. „În Această Zi internațională a Femeii, înțeleg că, în ciuda durerii sau a procesului pe care l-am experimentat cu toții în calitate de femei, suntem, de asemenea, puternice și capabile să facem lucruri mărețe. Să sărbătorim cu toții punctele noastre forte pe care le are fiecare dintre noi.”

4. Dwayne Johnson

Dwayne Johsnon, cunoscut și sub numele de The Rock, a postat o imagine cu fiica sa. „Lumea va auzi de tine într-o zi”, a scris acesta.

5. Nicole Kidman

„Întotdeauna ar trebui să ne folosim de mai multe ocazii pentru a sărbători femeile speciale din viața voastră”, a spus Nicole Kidman pe Instagram, alături de o fotografie inedită cu mama și sora ei.

6. Pink

Pink a scris un mesaj extrem de inspirațional pe Instagram împreună cu o imagine cu ea și cei doi copii ai săi, Jameson Moon Hart și Willow Sage Hart. „Femeile puternice: le putem cunoaște, le putem crește sau putem fi precum ele.”

7. Priyanka Chopra Jonas

Priyanka Chopra Jonas a sărbătorit Ziua Internațională a Femeii prin intermediul unui clip cu mai multe imagini de la diferite evenimente caritabile la care a fost prezentă. „Am devenit mult mai conștientă de inegalitatea dintre sexe de la o vârstă fragedă. Femeile au puterea să schimbe lumea și sunt entuziasmată să aduc la cunoștință poveștile unor femei atât de incredibile.”

8. Greta Thunberg

Tânăra activistă Greta Thunberg le-a amintit fanilor că fiecare zi este o oportunitate să vorbim despre egalitatea dintre femei și bărbați. „Azi e Ziua Internațională a Femeii și ar trebui să recunoaștem că femeile încă mai sunt departe de a fi egale cu bărbații. Mai avem un drum lung până acolo. Cele care suferă cel mai mult sunt cele care sunt deja vulnerabile. Și ceea ce femeile își doresc astăzi, și nu numai, sunt drepturi fundamentale.”

9. Michelle Obama

„Sper că veți fi alături de mine și să sărbătorim toate femeile din întreaga lume și să avem grijă să încurajăm următoarea generație. Am început prin @GirlsOpportunityAlliance să fim alături de tinerele adolescente pentru a-și îndeplini pasiunile și a-și face vocea auzită”, a spus Michelle Obama.

10. Andreea Bălan

Andreea Bălan a publicat o imagine cu mama și fiica ei, Clara, alături de care a scris un mesaj emoționant. „La mulți ani MAMI și la mulți ani tuturor femeilor din întreagă lume. Am fost și sunt o norocoasă să am o mamă minunată care mi-a fost alături întodeauna la bine și la rău, iar de când sunt mamă, mi-a fost din prima zi aproape atât mie cât și Ellei și Clarei. Abia când am devenit și eu mamă, am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată și îmi doresc să fiu pe zi ce trece un om mai bun ca fetițele mele să fie mândre de mine așa cum eu sunt mândră de mama mea.”

11. Andreea Marin

Andreea Marin a ales să publice o fotografie cu părinții ei. „Pentru mine, Martie are chipul părinților mei. Ziua mamei, apropiată de ziua de naștere a tatălui meu, motiv de fericire deplină în copilăria mea. Violetele au rămas florile noastre, purtăm numele lor din mamă-n fiică în familia noastră: Violeta – mama, Andreea Violetă – eu, Ana Violeta – fiica mea. Martie e emoție, dor, nostalgie, sentiment pur pentru inima mea… La mulți ani, femei dragi, oriunde v-ați afla!”

12. Feli Donose

Feli Donose a postat pe contul de Instagram o imagine cu mama ei, dar și fiica ei, Nora Luna: „Mama cred că are superputeri pentru că, de fiecare dată când apărea întrebarea asta apăsătoare în gândul meu, mama spunea cu voce tare: „Ești o mamă bună, zâna lu’ mama! Nu mai duce atâtea gânduri urâte în spate!” Mai pun uneori presiune pe mine când mă frustrez că iar plec pe drumuri deși drumurile mereu mă duc spre muzică. Dar să știți, că atunci când mă uit la mama mea, simt o putere de nedescris! Când mă uit la mama mea văd exemplu de curaj, de un copil interior vesel deși mama face anul asta 64 de ani… și am cel mă bun exemplu de inimă pură!

13. Alice Cavaleru

Mesajul pe care Alice Cavaleru l-a avut cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii este unul emoționant, mai cu seamă că a publicat și o imagine cu fiica ei, Zora. „Azi nu mai e senin cum a fost ieri, dar în viața mea e mereu soare și dimineață, iar asta se datorează ei. Vă doresc să iubiți și să fiți iubite mereu pentru că timpul zboară, viața trece și iubirea se transformă în liniștea pe care toți o merităm. La mulți ani vouă, fetelor, femeilor, mamelor și bunicuțelor!”

14. Elena Gheorghe

Elena Gheorghe a ales să împărtășească cu această ocazie o imagine cu mama și fiica ei, Nora Luna, alături de un mesaj prin care vorbește despre ce înseamnă pentru ea să fii femeie. „Cel mai frumos cadou al vieții mele este acela că sunt femeie. Femeia a fost binecuvântată să dea naștere, să nutrească sentimente materne, să poarte grijă tuturor din familie, să mute munții din loc când vine vorba de copiii ei, să iubească cu toată ființă, să ierte și să-i fie alături bărbatului ei. La mulți ani, dragile mele! Să fim iubite și să iubim.”

Foto: Instagram

