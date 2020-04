Melania Trump va purta mască de protecție, în ciuda faptului că soțul ei, Donald Trump, a decis să nu o facă

Melania Trump, Prima Doamnă a Americii, îi încurajează pe oameni să poarte măști de protecție. Ea a publicat pe contul de Twitter o fotografie cu ea având o mască, alături de un mesaj prin care ne explică de ce este atât de important să facem asta.

„Pe măsură ce CDC (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor) studiază răspândirea Covid-19, ei recomandă oamenilor să poarte măști pentru a-și acoperi fața în spațiile publice. Amintiți-vă că acest lucru NU înseamnă că nu e importantă distanțarea socială”, a scris Melania Trump.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

De asemenea, ea a mai publicat și un video, cu același mesaj, adăugând și faptul că purtarea măștii reprezintă o „recomandare pentru a ne menține în siguranță.”

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

Anunțul Melaniei Trump vine la câteva zile după ce soțul său, președintele Donald Trump, a declarat vehement că el nu va purta o mască. „Nu port o mască; este o recomandare. Mă simt bine. Nu cred că voi face asta. Nu vreau să fac asta stând în Biroul Oval. Nu văd de ce aș purta o mască în timp ce salut președinți, prim-miniștri, dictatori, regi, regine. Poate că mă voi răzgândi.”

După afirmațiile făcute de Donald Trump, Melania a publicat un mesaj pe Twitter prin care le spune tuturor să poarte măști și să păstreze distanța socială. „Îi rog pe toți să păstreze distanța socială și să poarte măști sau să își acopere fața. Este un virus care se poate răspândi la toată lumea.”

I ask that everyone take social distancing & wearing a mask/face covering seriously. #COVID19 is a virus that can spread to anyone. https://t.co/TjzlBhYQsB — Melania Trump (@FLOTUS) April 5, 2020

Întrebat de mesajul soției sale, Donald Trump a declarat că: „Ea așa simte să facă. E de acord să poarte mască. Mai mulți oameni poartă. Din nou, este o recomandare și înțeleg asta.”

