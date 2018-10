Melania Trump dovedește încă o dată că este ipocrită, iar cuvintele ei vor înfuria toate femeile

Mișcarea #MeToo a luat amploare și te-ai gândi că după atâtea luni în care femei din întreaga lume au avut curajul să vorbească despre experiențele traumatizante prin care au trecut, vor exista măsuri prin care victimele să se simtă mai în siguranță.

Ei bine, Melania Trump nu este de acord cu acest lucru. În timpul primei ei călătorii solo în Africa, Prima Doamnă a Statelor Unite a acordat un interviu pentru ABC, ea discutând și despre mișcarea #MeToo.

„Susțin femeile și ele trebuie auzite. Trebuie să le sprijinim pe ele, dar și pe bărbați, nu doar pe femei”, a spus aceasta. Apoi, întrebată dacă ea consideră că bărbații care au fost acuzați recent de abuz sexual au fost tratați nedrept, ea a făcut o afirmație surprinzătoare și, în același timp, supărătoare: „Sunt de partea femeilor, dar trebuie să aducem dovezi. Nu poți spune pur și simplu cuiva, ‘Am fost abuzată sexual sau tu mi-ai făcut asta mie’, deoarece câteodată presa merge prea departe și felul în care conturează unele povești nu este corect. Nu este bine.”

First lady Melania Trump sat down with @TomLlamasABC for an exclusive, wide-ranging interview. Watch the special event Friday at 10/9c on @ABC. https://t.co/vLkQM43xol pic.twitter.com/YgzFAUOCrz

— ABC News (@ABC) October 9, 2018