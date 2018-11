Melania Trump dezvăluie decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a oferit publicului un tur virtual Casei Albe, pe Twitter, decorată festiv pentru Crăciun. Tema de anul acesta este American Treasures (Comori americane), iar decorațiunile onorează patrimoniul național cu simboluri patriotice.

De exemplu, Aripa de Est prezintă bradul familiei Gold Star, decorat de către familiile Gold Star și reprezentând un omagiu adus trupelor și familiilor care s-au sacrificat pentru protejarea și libertatea țării. Bradul este umplut cu stele aurii și panglici patriotice, iar vizitatorii Casei Albe sunt încurajați să scrie mesaje pe tablete celor prezenți la datorie.

The Peoples House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15

Tot în partea de Est, peste 40 de brazi aliniază perfect pereții. Potrivit Casei Albe, Camera de Est a fost decorată pentru a exprima „diversitatea și ingeniozitatea arhitecturii și design-ului american”, prin creația a patru structuri unice deasupra șemineului. În Camera Albastră, vizitatorii pot admira bradul oficial de Crăciun al Casei Albe, înalt de cinci metri, decorat cu o panglică albastră lungă de 152 de metri, aceasta incorporând fiecare stat și teritoriu brodat cu aur.

Decorațiunile continuă în toată clădirea, iar potrivit Casei Albe, în Camera Cinei se găsesc simbolurile naționale ale Americii, inclusiv vulturul, trandafirul și stejarul. Camera găzduiește și casa din turtă dulce, care a fost creată să arate exact ca parcul National Mall.

Thank you to all the volunteers from across our great nation who are working hard to decorate the @whitehouse. Cant wait to view it all tomorrow night! #ChristmasattheWhiteHouse 🌲 pic.twitter.com/rfhR7uGtf6

— Melania Trump (@FLOTUS) November 24, 2018