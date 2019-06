Mel B este dezamăgită că Victoria Beckham nu a ajuns la niciun concert din turneul Spice Girls

Într-un nou interviu cu Good Morning Britain, Scary Spice a admis că a fost dezamăgită de decizia Victoriei Beckham (Posh) de a nu fi prezentă la niciun concert din turneul lor. Chiar dacă Victoria nu și-a însoțit fostele colege pe scenă, Melanie Brown spune că spera, totuși, să apară la unul dintre show-uri pentru a-și susține grupul.

„Mă așteptam să vină și să ne salute măcar. Nici măcar pe scenă, ci în public, să ne susțină. Sunt sigură că are motivele ei pentru care nu a făcut acest lucru. Am spus deja că am fost supărată, încă sunt puțin. Noi fetele, suntem una lângă cealaltă indiferent de situație”, a spus Melanie, după ultimul concert al Spice Girls de sâmbăta trecută, din Londra.

Potrivit contului de Instagram al Victoriei Beckham, când Spice Girls au avut ultimul concert din turneu, pe Wembley, aceasta se afla alături de soțul ei, David, în Sevilla, Spania, pentru nunta lui Sergio Ramos cu Pilar Rubio. Deși nu a mers la niciun concert din turneul Spice Girls, Victoria a scris câteva mesaje pentru a celebra reuniunea: „Astăzi este o zi specială pentru fete, care își anunță primul turneu după ce am cântat împreună în 2012. Nu voi fi alături de ele pe scenă însă momentele în care am fost cu Spice Girls a reprezentat o perioadă foarte importantă din viața mea, și le doresc multă dragoste și distracție în turneul de anul viitor.”

David Beckham a scris, de asemenea, un mesaj de susținere pe Instagram: „Din perspectiva cuiva care a trăit cu Posh Spice în ultimii 23 de ani pot spune că știu cât va fi de emoționantă această zi, însă vreau să le urez mult succes fetelor cu turneul. Întotdeauna va exista doar o singură Posh Spice.”

Citește și:

Cara Delevingne dezvăluie motivul pentru care a decis să facă publică relația cu Ashley Benson

Foto: Instagram, Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK