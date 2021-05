Mel B atrage atenția asupra violenței domestice într-un videoclip

Cântăreața Mel B a purtat un machiaj neobișnuit în cel mai recent videoclip al organizației Women’s Aid. Aceasta a apărut cu vânătăi serioase la nivelul feței pentru a atrage atenția asupra efectelor violenței domestice în rândul femeilor și nu numai.

Membră a fostei trupe Spice Girls, Mel B apare încercând să se ferească de partenerul său violent în videoclipul organizației, realizat în colaborare cu compozitorul Fabio D’Andrea. Cântăreața susține că s-a aflat într-o situație „imposibilă” timp de 10 ani încercând să scape din căsnicia cu fostul său soț, Stephen Belafonte, care a negat orice acuzație de abuz fizic, relatează Daily Mail.

În timp ce videoclipul ilustrează relația celor doi ca fiind una fericită în ochii apropiaților, în spatele ușilor închise lucrurile nu stau chiar așa, Mel fiind terifiată de comportamentul violent al partenerului. Machiajul artistei reproduce fidel urmele abuzurilor repetate – vânătăi, răni și chiar urme de sânge – în timp aceasta este târâtă pe jos și umilită.

Clipul se termină cu personajul lui Mel plin de sânge, fugind cu disperare de acasă după ce partenerul său pleacă, în încercarea de a scăpa de toate aceste traume. După lansarea videoclipului, Mel B a încercat să explice povestea din spate într-un interviu cu publicația The Sun. „Fie că vorbim de scuipături sau de sugrumare, sunt lucruri care chiar se întâmplă. Sunt poveștile tuturor acestor femei. Am vrut să apar cu toate rănile și vânătăile în videoclip fiindcă am vrut să fie o reprezentare onestă a tot ceea ce am avut de îndurat”, susține Mel. „Este și o scenă în dormitor când sunt atacată, a fost foarte important să refacem totul cât mai real”, adaugă artista.

Mel B afirmă cum la 5 ani după divorț, a reușit să redescopere iubirea alături de un alt partener, recunoscând și că în urma abuzurilor nu a mai suportat să fie îmbrățișată sau chiar atinsă timp de un an. Cât despre fiica ei, Madison, Mel mărturisește că nu deține custodia completă astfel că nu o vede chiar cu săptămânile. „Este misiunea mea să scot la lumină ceva prin care atât de multe femei trec în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună a vieții lor”, susține Mel B, vorbind despre scopul unui videoclip atât de brutal. „Mi se frânge inima cu fiecare femeie sau copil care suferă orice formă de abuz domestic. Vreau ca asta să conteze pentru toate victimele abuzului. Vreau să ajut să atragem atenția, să strângem bani și să fac orice pot pentru a opri toată epidemia asta.”

O părere asemănătoare are și Fabio D’Andrea, compozitor și colaborator al proiectului. „Violența domestică există în fiecare sector al societății însă foarte rar auzim de asta. Muzica și imaginile din videoclip încearcă să schimbe asta”, crede acesta. „Producția prezintă poveștile și experiențele multor, foarte multor femei. E foarte real, foarte necenzurat.”

În vârstă de 45 de ani, Mel B a mai povestit într-un interviu cu ITV News despre cât de greu i-a fost să iasă dintr-o relație abuzivă dar și gravitatea traumelor cu care a rămas în urma acestor evenimente. „Am fost măritată timp de 10 ani și am găsit puterea să plec, dar mereu sfârșeam prin a mă întoarce”, spunea ea. „Când ești într-o astfel de relație, pur și simplu simți că e imposibil să evadezi, pentru că ești izolat. […] Abia când mi-am scris cartea am început să înțeleg pe deplin situația în care m-am aflat timp de 10 ani. Și știu că nu sunt singura așa”, a mai povestit cântăreața, remarcând și că a trecut prin multe nopți pline de coșmaruri și momente de flashback după despărțire.

Mel B și Stephen Belafonte au divorțat în 2017, procesul fiind unul complicat și de lungă durată, terminându-se abia un an mai târziu – încheierea divorțului s-a realizat însă după ce Mel a retras acuzațiile de abuz. De atunci, artista s-a mutat cu mama ei în Leeds și a luat viața de la capăt, atât în privința educației fiicelor sale cât și în sensul implicării în diverse proiecte pentru sprijinul victimelor abuzului.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Instagram