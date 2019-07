Meghan Markle va marca prima apariție pe covorul roșu de când a devenit mamă

Potrivit ET, Meghan Markle, în vârstă de 37 de ani, este așteptată să participe la premiera cinematografică a peliculei The Lion King, eveniment care va avea loc sâmbătă la Londra. Aceasta ar fi prima apariție de red carpet a Ducesei de când a devenit mamă în luna mai a acestui an.

Mai multe surse au confirmat pentru ET că Ducesa va absenta de la eveniment doar dacă va decide, în ultimul minut, să renunțe la apariția atât de așteptată și să rămână acasă alături de băiețelul ei în vârstă de două luni.

În urmă cu doar câteva zile a avut loc botezul lui Archie, fiul lui Meghan Makle și Prințul Harry, eveniment desfășurat la capela de la Palatul Windsor în prezența unui număr restrâns de invitați. Absențele notabile de la botezul regal au fost Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip, care au avut alte angajamente regale programate cu mult timp înainte.

Din imaginile oficiale de la botez s-a putut observa că printe cei care au participat s-au numărat Prințul Charles, Camilla Parker, Prințul William, Kate Middleton, Dora Ragland – mama lui Meghan, Lady Jane Fellowes și Lady Sarah McCorquodale – surorile Prințesei Diana.

Deși Meghan Markle și Prințul Harry au refuzat să anunțe public cine sunt nașii lui Archie, o sursă a declarat pentru ET că unul dintre aceștia este Charlie van Straubenzee, unul dintre cei mai buni prieteni ai Ducelui de Sussex.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

