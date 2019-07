Meghan Markle va lansa o colecție de haine pentru o cauză nobilă

La câteva zile după ce a dezvăluit că este guest editor pentru numărul de septembrie al British Vogue, Meghan Markle a anunțat că va lansa o colecție capsulă de haine pentru Smart Works, o organizație caritabilă care ajută femeile dezavantajate să intre și să se mențină pe piața muncii. Meghan a oferit veștile în British Vogue, potrivit reporterului regal Omid Scobie.

The collection, launching later this year, will sell on a one-for-one basis. For each item purchased by a customer, one is donated to charity,' Meghan writes in @BritishVogue. Not only does this allow us to be part of each others story, it reminds us we are in it together.'

— Omid Scobie (@scobie) 30 iulie 2019