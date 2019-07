Meghan Markle și Prințul Harry s-au hotărât cine vor fi nașii fiului lor, Archie Harrison

Meghan Markle și Prințul Harry își vor boteza fiul în această sâmbătă, însă nu vor dezvălui numele nașilor lui, așa cum au făcut Prințul William și Kate Middleton în privința copiilor lor. În declarația oficială, Palatul a anunțat: „Archie Harrison Mountbatten-Windsor va fi botezat în cadrul unei ceremonii private de Arhiepiscopul Canterbury-ului în Capela Privată de la Castelul Windsor, sâmbăta aceasta, pe 6 iulie. Ducele și Ducesa de Sussex de abia așteaptă să împartă câteva imagini din acea zi realizate de Chris Allerton. Nașii, conform dorințelor lor, vor rămâne privați.”

Expect photographs from Archies christening (taken by Chris Allerton) to be shared with the world. Buckingham Palace have announced that @JustinWelby will be conducting Saturdays ceremony: pic.twitter.com/xt3Zw9gN91

— Omid Scobie (@scobie) 3 iulie 2019