Meghan Markle și Prințul Harry își doresc acte de caritate în loc de cadouri de nuntă

Meghan Markle și Prințul Harry sunt cu adevărat #couplegoals! Dacă încă te mai îndoiai de acest lucru, află că cei doi tocmai și-au făcut publică lista de cadouri de nuntă și, la fel că Prințul William și Kate Middleton înaintea lor, Meghan și Harry… nu își doresc nimic.

În schimb, cei care vor deveni soț și soție pe 19 mai au anunțat, prin intermediul agenției de presă a Palatului Kensignton, că își doresc ca fanii care vor să le ofere un cadou de nuntă să doneze în contul unei asociații caritabile!

Așadar, o listă de șapte organizații de caritate a fost anunțată prin intermediul canalelor de comunicare însoțită de un mesaj din parte Prințului Harry și a lui Meghan Markle: „Cuplul a ales personal șapte organziatii caritabile care reprezintă o gamă de probleme despre care celor doi le pasă foarte mult.”

Iată, așadar, lista asociațiilor caritabile în contul cărora oricine poate dona dacă își dorește să facă o schimbare în lume și să le ofere Prințului Harry și lui Meghan Markle cel mai frumos cadou de nuntă!

CHIVA

Organizația își propune să ajute copiii care suferă de HIV precum și familiile lor.

The charities include @chivaprojects, which supports children growing up with HIV and their families. The charity helps to create a more hopeful and optimistic future for them, ensuring they achieve their greatest potential. https://t.co/W3AQovuL2H pic.twitter.com/BvnZjmzPOl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

Crisis

Asociația ajută oamenii fără adăpost să își refacă viețile.

.@crisis_uk has also been chosen by the couple. Crisis helps people directly out of homelessness, working side by side with thousands of people each year to help them rebuild their lives and leave homelessness behind for good. https://t.co/k7ZYzI1gbF pic.twitter.com/DTPsARVdc9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

Fundația Myna Mahila

Această fundație ajută la empowermentul femeilor din Mumbai oferindu-le locuri de muncă.

Next up is @MynaMahila, which empowers women in Mumbai’s slums by providing them with a trusted network, stable employment & the chance to grow as individuals & businesswomen, and breaks taboos around menstrual hygiene. https://t.co/suzul1y9cw pic.twitter.com/eIG3GP6bW7 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

Scotty’s Little Soldiers

Această organizație oferă ajutor copiilor care au pierdut un părinte care a servit în Forțele Armate Britanice.

The couple have also chosen @CorporalScotty, a charity that offers vital support and activities to children who have lost a parent while serving in the British Armed Forces, helping them to smile again. https://t.co/23tYNy7rSC pic.twitter.com/G6CISr2TvU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

StreetGames

Asociația ajută copiii și tinerii să realizeze o schimbare pozitivă în viețile lor.

Also selected is @StreetGames, a charity which uses sport to empower young people to kick-start a cycle of positive change in their own lives. Prince Harry and Ms. Markle visited one of the charity’s projects together in Cardiff earlier this year. https://t.co/UPY6Nyt2k6 pic.twitter.com/0XQJOL6iNj — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

Surfers Against Sewage

O organizație de caritate națională care încurajează comunitățile în acțiuni care au ca scop protejarea oceanelor, plajelor și a florei și faunei marine.

The charities also include @sascampaigns, a national marine conservation & campaigning charity, which inspires, unites & empowers communities to take action to protect oceans, beaches, waves & wildlife. https://t.co/J7yExoY411 pic.twitter.com/IpXgh23Y13 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

The Wilderness Foundation UK

Ultima fundație, The Wilderness Foundation UK, promovează beneficiile naturii și reintroduce adolescenții în viața rurală, neexperimentată de aceștia până acum.

Finally, the couple have chosen @WildernessUK, which promotes the benefits & enjoyment of wild nature. Through the great outdoors, the charity helps build resilience in vulnerable teenagers & introduces rural employment to urban youth. https://t.co/PqKQ9UkV2B pic.twitter.com/vL4UEJTlWL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018

