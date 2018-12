Meghan Markle și Prințul Harry au avut un motiv bine întemeiat pentru care nu au participat la recepția găzduită de Regină

Ducele și Ducesa de Sussex au participat la un eveniment caritabil în sprijinul Fondului Memorial Henry van Staubenzee, care îi ajută pe copiii din Uganda să aibă parte de educație.

Roya Nikkhah, reporterul regal de la Sunday Times, a postat pe Twitter programul evenimentului, în care au fost incluși Meghan și Harry. „Prințul Harry alături de soția lui au transmis un mesaj puternic și emoționant în numele organizației caritabile, fondată în memoria prietenului său apropiat, Henry. Prințul William a scris, de asemenea, un mesaj care laudă realizările organizației”, a adăugat Roya.

Great to see the Duchess of Sussex support the Henry van Straubenzee Memorial Fund charity with a reading at this evenings carol service. Meghan & Harry attended together, William & Harry are joint patrons of the amazing charity which supports childrens education in Uganda. pic.twitter.com/dm2ZoaCwm4

