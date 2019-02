Meghan Markle și Prințul Harry au avut o întâlnire la muzeu înainte de Valentine’s Day

Ducele și Ducesa de Sussex au ajuns la Muzeul de Istorie Naturală din Londra pentru a urmări piesa The Wider Earth. Reprezentația a fost pusă în scenă pentru a sprijini Queen’s Commonwealth Trust, organizație a cărei Harry este președinte. Pentru evenimentul de marți, Meghan Markle, care va naște în luna aprilie, a purtat o rochie Calvin Klein Resort 2019, accesorizând-o cu o haină Amada Wakeley și pantofi Manolo Blahnik.

Mai devreme în acea zi, echipa de producție a postat o fotografie pe contul de Twitter din interiorul Muzeului de Istorie Naturală. „Scena este gata! Încă două ore până când îi vom întâmpina pe Înălțimile Lor Ducele și Ducesa de Sussex la reprezentația The Wider Earth, care marchează cea de-a 210-a aniversare a lui Charles Darwin, și pentru a celebra munca depusă de @queenscomtrust și @QueensCanopy!'.

