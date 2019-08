Meghan Markle și Prințul Harry ar fi mers într-o vacanță cu Archie în Ibiza

Meghan Markle a împlinit 38 de ani pe 4 august și și-a sărbătorit aniversarea în Anglia alături de Prințul Harry, fiul lor, Archie, Ducesa primind și un tort supriză de la Luminary Bakery.

Se pare însă că Ducele și Ducesa de Sussex au sărbătorit și într-o scurtă vacanță în Ibiza. Potrivit Hello! și The Mirror, Meghan și Harry au mers pe insulă alături de fiul lor, Archie Harrison două zile mai târziu.

Publicațiile britanice au preluat informații de la sursele din presa spaniolă care au documentat această călătorie. Se pare că familia regală ar fi sosit cu un avion privat pe 6 august și ar fi stat într-o vilă ascunsă. Echipa de securitate se pare că ar fi însoțit familia regală, fiind angajați angajați totodată cinci ghizi locali, care știau foarte bine zona.

Potrivit Hello!, Ducele și Ducesa de Sussex s-ar fi întors din vacanță pe 12 august, însă Palatul Buckingham nu a confirmat până acum această călătorie. Această reacție nu este deloc surprinzătoare, reprezentanții familiei regale păstrând întotdeauna secrete informațiile despre aceste vacanțe private.

Nu este prima dată când Meghan își petrecere vacanța în Ibiza. Ea a mers acolo în 2016 cu prietenii ei, printre care și Misha Nonoo care a postat și o imagine de atunci.

