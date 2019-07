Meghan Markle și Archie Harrison l-au încurajat pe Prințul Harry la meciul de polo organizat în scop caritabil

Kate Middleton și cei trei copii ai săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, nu sunt singurii membri ai familiei regale britanice care i-au susținut pe Prințul William și Prințul Harry la meciul de polo, unde joacă unul împotriva celuilalt. Meghan Markle a fost și ea prezentă de data aceasta, și nu singură, ci alături de fiul ei și al lui Harry, micul Archie Harrison. Apariția publică vine la doar câteva zile după botezul lui Archie, care a constat într-o ceremonie restrânsă și privată.

Harry și William au jucat polo la King Power Royal Charity Polo Day, care s-a desfășurat în Berkshire, la Billingbear Polo Club. Participarea lor la eveniment a ajutat la strângerea donațiilor pentru mai multe organizații caritabile, alese de cei doi prinți. Așa cum reporterul regal, Rebecca English, a scris pe Twitter, organizațiile care vor beneficia de banii strânși sunt „African Parks, The English Schools Swimming Association, Fields in Trust, Henry van Straubenzee Memorial Fund, The Household Cavalry Operational Casualties Fund, The Invictus Games Foundation, Irish Guards Appeal, Map Action, Mountain Rescue England and Wales, The Queens Commonwealth Trust, Rhino Conservation Botswana, The Royal Marsden, RFU Injured Players Foundation, The Passage, și the Welsh Rugby Charitable Trust.”

O sursă regală le-a spus recent celor de la People că Meghan și Harry se bucură de fiecare zi petrecută alături de Archie: „Ca majoritatea părinților, sunt foarte entuziasmați. Este ceva nou în fiecare zi. Sunt foarte fericiți.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

