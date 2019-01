Meghan Markle se întoarce în serialul „Suits”?

Meghan Markle a renunțat la cariera în actorie pentru a continua relația cu Prințul Harry. Acum însă, îi sunt oferite câteva milioane de dolari pentru un ultim episod în serialul care a făcut-o celebră, „Suits”. Având în vedere că Ducesa este însărcinată și are deja numeroase atribuții regale pe care trebuie să le îndeplinească, surse apropiate spun că nu va accepta oferta. Cu toate acestea, răspunsul nu este unul categoric. Se pare că Meghan ar lua în considerare propunerea doar pentru a dona cecul impresionant asociațiilor caritabile pe care le susține.

Episodul în care ar apărea Meghan Markle ar include o secvență de aproximativ două minute, arătând-o pe Rachel Zane însărcinată și locuind în Regatul Unit. Trebuie să recunoaștem că povestea ne stârnește curiozitatea.

„Nu s-au stabilit încă detaliile, însă negocierile ar putea începe în viitorul apropiat. Am auzit că s-au discutat sume cuprinse între două și șase milioane de dolari, ceea ce este enorm, dar ar fi cel mai de succes marketing din istoria televiziunii„, le-a spus o sursă de la NBC Universal celor de la Mail Online.

În timpul interviului acordat după anunțul logodnei Ducelui și Ducesei de Sussex, Meghan a declarat „Pentru mine, din momentul în care am atins episodul cu numărul 100, m-am gândit „Știi ce? Am bifat această căsuță și mă simt foarte mândră de munca pe care am făcut-o, iar acum este timpul să, așa cum ai spus și tu (Harry), lucrăm împreună ca o echipă.”

Potrivit declarațiilor recente ale surselor NBC Universal, se pare că, de fapt, nu s-a făcut o astfel de propunere, producătorii neavând un plan prin care să o readucă pe Meghan Markle în show, nici măcar pentru o scurtă secvență. Totuși, noi nu ne pierdem speranța de a o revedea pe Ducesă în rolul lui Rachel Zane.

