Meghan Markle, prima apariție publică după ce a dezvăluit că a suferit o pierdere de sarcină

Meghan Markle a avut prima apariție publică după ce a mărturisit într-un eseu publicat în New York Times că a suferit o pierdere de sarcină. Ea a apărut într-o emisiune la CNN pentru a le mulțumi celor implicați în lupta cu pandemia de coronavirus și a-și arăta sprijinul și recunoștința față de ei.

„Într-un an care a fost provocator pentru toată lumea, sunt inspirată de poveștile pline de compasiune din comunitățile noastre. În toată țara, oamenii și-au lăsat deoparte propriile nevoi pentru a se uni și a sprijini bunăstarea celor din jur”, a spus Meghan Markle.

Meghan s-a arătat impresionată de felul în care oamenii au reacționat față de cei vulnerabili în fața acestei pandemii globale. „În martie, criza Covid-19 a lovit puternic și peste noapte totul părea să se schimbe. Pentru multe familii, impactul pandemiei a fost dezastruos și mult prea mulți s-au confruntat cu întrebarea sfâșietoare: „Cum voi putea pune mâncare pe masă pentru familia mea?” Dar, în fața acestei realități devastatoare, am văzut și puterea spiritului uman, am văzut cum multe dintre comunități au rămas unite și au găsit soluții pentru a face față perioadei dificile pe care o trăim. Am văzut binele în oameni, în vecinii noștri și în comunitățile noastre care și-au unit forțele și au sărit în ajutorul celor flămânzi.”

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx

— CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020