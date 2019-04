Meghan Markle, o adevărată inspirație pentru Anna Wintour

Anna Wintour a vorbit despre Meghan Markle în cadrul apariției sale recente la 2019 Women of the World Summit al Tinei Brown. Întrebată de părerea pe care o are despre Ducesa de Sussex, redactorul șef al publicației Vogue a precizat că o admiră pe Meghan pentru că a readus modernitatea în familia regală.

„Aduce modernitatea în familia regală într-un mod absolut inspirațional. Cred că imaginea pe care o am în minte… Ducesa de Sussex mergând la altar singură, aceea, pentru mine, a fost imaginea reprezentativă pentru o femeie modernă”, a explicat Anna.

Știm deja că Meghan Markle are o influență semnificativă asupra fanelor ei, în ceea ce privește stilul vestimentar, după ce piesele pe care le poartă devin sold-out în câteva ore. Se pare că nici măcar Anna Wintour nu a putut rezista, recunoscând că este inspirată de Meghan. Discutând despre stilul semnătură pe care inclusiv ea îl adoptă deja de ani buni, Anna a spus: „Cred că este o decizie personală în întregime… Este, probabil, o decizie mai ușoară să porți același lucru în fiecare zi și să nu fi nevoită să-ți faci griji. Poate că este puțin plictisitor și a venit timpul să schimb ceva. Mă gândesc mult în ultima vreme la costume, așa că… îi mulțumesc Ducesei de Sussex!”.

