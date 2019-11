Meghan Markle nu are cetățenie britanică, deși face parte din familia regală

Un reprezentant al Palatului Kensington a declarat faptul că Meghan Markle încă așteaptă răspunsul în legătură cu cetățenia britanică pe care vrea să o obțină.

Este un anunț care într-adevăr i-a luat prin surprindere pe toți fanii îndrăgitului cuplu regal. Ducesa de Sussex și-a petrecut ultimul an și jumătate reprezentând cu succes Casa Regală. Un prieten de-al lui Meghan a declarat pentru Daily Mail faptul că ea nu are încă o cetățenie britanică. „Meghan nu are cetățenie britanică. Poate părea surprinzător, având în vedere faptul că ea este căsătorită cu Prințul Harry de mai bine de 18 luni, însă ea acceptă că este un proces îndelungat.”

Meghan Markle a depus actele pentru a avea cetățenie britanică în momentul în care ea și Prințul Harry s-au logodit în anul 2017. La acel moment, un reprezentant al Palatului Kensington a declarat faptul că Meghan va fi tratată precum toți ceilalți care trec prin acest proces, ceea ce ar putea explica de ce durează atât de mult. Pe lângă asta, un alt reprezentant al Palatului Kensington a mai spus pentru Daily Mail faptul că procesul „ar putea dura și câțiva ani.”

Cu toate acestea, chiar dacă Ducesa de Sussex încă nu a obținut cetățenia britanică, acest lucru nu îi afectează viața. Ea se bucură și acum de admirația publicului.

Odată cu apariția documentarului Harry & Meghan: An African Journey, Meghan Markle a făcut mai multe declarații, printre care faptul că nu își dorește să fie pe placul tuturor, însă atunci când are un mesaj cu adevărat important de transmis, spre exemplu cu privire la sănătatea mintală, ea ar vrea să fie ascultată. Ea a lămurit faptul că nu ar vrea să fie privită altfel, doar pentru că face parte din familia regală. „Sper ca oamenii să ne vadă ca pe un cuplu care este îndrăgostit. Nu mă consider în fiecare dimineață în care mă trezesc altcineva decât am fost dintotdeauna. Sunt Meghan și sunt căsătorită cu acest bărbat incredibil și este doar o parte a poveștii noastre de dragoste.”

Recent, Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat faptul că ei nu vor petrecere Crăciunul alături de Regina Elisabeta a II-a. Ei vor lua o pauză de șase săptămâni. O sursă apropiată cuplului regal a declarat pentru The Sun că „ei au nevoie de timp pentru a se odihni și pentru a decide ce planuri au pentru anul viitor.”

