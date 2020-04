Meghan Markle le ajută pe femeile care nu au un loc de muncă și le oferă sfaturi prin videocall

Chiar dacă Meghan Markle s-a retras din familia regală, aceasta continuă să își ducă la bun sfârșit îndatoririle pe care le are față de organizațiile caritabile pe care le susține.

Mai exact, Meghan Markle le-a oferit sfaturi femeilor care beneficiază de pe urma acțiunilor întreprinse de Smart Works, o asociație care le ajută pe femeile vulnerabile să-și găsească un loc de muncă, acest proces incluzând chiar și consilierea în vederea alegerii unei ținute adecvate.

Interacțiunea dintre Meghan Markle și femeile cu care a discutat a avut loc prin videocall, ea locuind acum în Los Angeles alături de Prințul Harry și fiul lor, Archie. Meghan s-a interesat de job-urile la care aceste femei au aplicat și le-a transmis sfaturile ei, dar și gândurile bune.

„Pari extrem de încrezătoare și pregătită. Atunci când am citit despre pasiunile tale, am văzut că ești interesată de sănătatea mintală, nu-i așa? Psihologie? Este excelent asta!”, i-a spus Meghan Markle uneia dintre fetele cu care a vorbit.

„Îți mulțumesc, înseamnă foarte mult pentru mine”, i-a răspuns tânăra.

„Am vrut să îți urez noroc și să îți spun că îți țin pumnii. Se întâmplă atât de multe lucruri în lume la ora actuală și te ajută să ai speranță și să îți păstrezi optimismul că vei trece cu bine peste”, a adăugat Meghan Markle.

Its been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work theyre doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB

— Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) April 29, 2020