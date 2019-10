Meghan Markle, Kate Middleton, Prințul William și Prințul Harry lucrează din nou împreună pentru o cauză importantă

Meghan Markle, Kate Middleton, Prințul William și Prințul Harry s-au alăturat unui nou proiect la inițiativa National Health Service care susține consolidarea sănătății mintale, alături de alte personalități, actori, sportivi, precum Gillian Anderson, Glenn Close, dar și Freddie Flintoff.

The Fab Four, așa cum au fost numiți cei patru, narează un video despre un nou program online dedicat oamenilor care se confruntă cu diferite probleme de sănătate mintală.

Every Mind Maters face parte din Heads Together, o organizație a familiei regale, și este un program online care sprijină persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, ajutându-i să treacă mult mai ușor peste aceste momente grele. Acest website le va permite oamenilor să își personalizeze planul pe care vor să îl urmeze conform nevoilor pe care le au. Ei pot învăța cum să gestioneze momentele stresante, cum să aibă o stare de spirit mai bună și cum să își îmbunătățească somnul.

„Toată lumea cunoaște sentimentul acela când problemele te învăluie. Ne simțim stresați, slăbiți, anxioși și avem probleme cu somnul. Credem că nu este nimic de făcut, nimic de care să ne preocupăm,” a declarat Prințul Harry.

Meghan Markle a continuat și l-a susținut pe Prințul Harry, spunând faptul că: „Există o nouă cale de a face ca lucrurile să funcționeze.” Acest program online are în vedere informarea publicului în ceea ce privește sănătatea mintală, informații care vin chiar de la experți și urmărește un program de acțiune timp de 18 luni. Aproximativ 8 din 10 persoane au experimentat încă de la o vârstă fragedă probleme ce țin de anxietate, stres, dispoziție proastă sau chiar probleme cu somnul.

Nu este pentru prima dată când un membru al familiei regale vorbește deschis despre astfel de probleme. În urmă cu un an, Prințul William a vorbit cu ocazia unei lansări unui website despre sănătatea mintală la locul de muncă, despre cum vede el aceste probleme și care au fost experiențele pe care le-a avut până în prezent. „Luam o bună parte din tot ceea ce făceam la serviciu cu mine acasă, fără să-mi dau seama. Vezi atât de multe lucruri triste în fiecare zi încât crezi că așa este viața. Ești om, iar tot mai multe persoane își uită luptele, le-ai ascuns pentru a-ți îndeplini atribuțiile la locul de muncă, dar în final, armura se va fisura.”

📹 The Duke of Cambridge launches #HeadsUp at The @FA #CommunityShield

„We all need to take care of our everyday mental fitness, and provide support to one another when we face setbacks so we can be match fit for whatever lies ahead.” – @KensingtonRoyal pic.twitter.com/Zxcdj9lIhM

— Heads Together (@heads_together) 4 august 2019