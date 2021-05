Meghan Markle își va lansa prima carte pentru copii

Meghan Markle a anunțat că pe 8 iunie își va lansa prima sa carte pentru copii. Cartea se numește The Bench și explorează legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei.

The Bench este inspirată de relația dintre Prințul Harry și fiul lor, Archie, și „ne aminteşte multele feluri în care dragostea se conturează şi poate fi exprimată într-o familie modernă”, se arată într-un comunicat transmis de editura Random House.

Meghan a explicat că The Bench a luat naștere de la o poezie pe care a scris pentru Harry de Ziua Tatălui. „The Bench a început ca o poezie pe care am scris-o pentru soțul meu de Ziua Tatălui, la o lună de la nașterea lui Archie. Acea poezie a devenit această poveste”, a declarat soția Prințului Harry.

Cartea este ilustrată de artistul Christian Robinson, care a încercat să transpună în imagini „căldura, bucuria și confortul relației dintre tați și fii din toate categoriile sociale”.

Pentru coperta cărții, Robinson a ales un desen ce prezintă o bancă aflată sub un copac și care este înconjurată de mai multe găini. În același comunicat de presă, Meghan este descrisă ca fiind „o mamă, soție, feministă și activistă” care „locuiește în prezent în statul său natal, California, împreună cu familia ei, cei doi câini și mai multe găini'”. În plus, în cadrul interviului pe care i l-a acordat lui Oprah Winfrey în luna martie, Meghan Markle a dezvăluit că are un cocoș pe nume „Chick Inn” și care este un partener de joacă ideal pentru Archie.

Meghan Markle va nara ediţia audio a cărţii, care va fi lansată în SUA şi Canada.

Meghan nu este primul membru al familiei regale care a lansat o carte pentru copii. În 1980, Prințul Charles a publicat cartea The Old Man of Lochnagar, iar veniturile obținute de pe urma acesteia au mers către fundația regală, The Princes Trust.

