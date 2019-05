Meghan Markle a intrat în travaliu, informația fiind confirmată de Palatul Buckingham. Nu știm însă dacă va naște acasă sau la spital, însă potrivit informației oficiale, Ducesa de Sussex a intrat în travaliu la primele ore ale dimineții, iar Prințul Harry a fost alături de ea.

Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k

— Chris Ship (@chrisshipitv) May 6, 2019