Meghan Markle îi aduce un omagiu Prințesei Diana, purtând o superbă rochie din paiete

Meghan Markle a purtat o rochie lungă, din paiete, ieri seară, la Royal Albert Hall, unde, alături de Prințul Harry, au asistat la spectacolul caritabil susținut de Cirque du Soleil, asociația Sentebale fiind beneficiară.

Mai mulți critici au analizat ținuta Ducesei, care este un omagiu adus Prințesei Diana, pasiunea acesteia pentru rochiile din paiete fiind bine cunoscută. În 1990, la evenimentul The Diamond Ball care a avut loc la The Royal Lancaster Hotel, Diana a purtat o rochie din paiete turcoaz, semnată Catherine Walker. Iar în 1995 a ales tot o rochie cu paiete încrustate pentru „A Concert of Hope” de la Arena Internațională Cardiff din Wales. Cu mâneci lungi și o nuanță de albastru regal, ținuta Dianei pare să fi inspirat apariția lui Meghan la evenimentul caritabil.

Fanii familiei regale britanice compară fiecare ținută purtată de Meghan cu stilul Prințesei Diana, observând mari similarități în ultimele sale apariții, precum un outfit violent și roșu pe care l-a purtat săptămâna aceasta în Birkenhead. Diana a purtat aceleași culori într-o combinație asemănătoare, la începutul anilor `90. Meghan Markle este un fan și al bijuteriilor Prințesei, fiind văzută accesorizându-și ținutele cu mai multe piese ale colecției de când face parte din familie.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK